Lionel Messi è il Player of the Match della Finalissima

Lionel Messi è stato nominato Player of the Match della Finalissima 2022 vinta 3-0 contro l'Italia a Londra.

L'attaccante argentino, 34 anni, è stato selezionato dagli osservatori tecnici UEFA, che lo hanno elogiato per la sua prestazione a tutto tondo: "Ha controllato il gioco dall'inizio alla fine. Ha mostrato grande abilità nel servire l'assist per Lautaro Martínez e ottimi passaggi ai compagni; ha avuto solo la sfortuna di non segnare. Una prestazione da maestro per il pubblico di Wembley, una gioia per gli occhi".