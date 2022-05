In the Zone, finale di Champions League: analisi di Liverpool - Real Madrid 0-1

Il quattordicesimo trionfo del Real Madrid in Coppa dei Campioni è arrivato grazie a un solo gol di Vinícius Júnior e a una grande prestazione del portiere Thibaut Courtois.



In questo articolo presentato da FedEx, gli osservatori tecnici UEFA analizzano le chiavi del successo di misura del Real Madrid sul Liverpool in una finale che ha regalato il quarto successo personale a Carlo Ancelotti (record).

Gol

0-1: Vinícius Júnior (59')

Guarda il gol di Vinícius Júnior di finale di Champions League

Il gol sul secondo palo di Vinícius Júnior gli è valso un posto negli almanacchi e giustificato tutti i discorsi prepartita sul suo duello con Trent Alexander-Arnold. Tuttavia, gli osservatori hanno evidenziato anche le fasi che hanno preceduto il momento clou, a cominciare dal contributo di Luka Modrić. Pressato da Andrew Robertson in posizione di terzino destro, il centrocampista del Real Madrid si è girato e ha servito un passaggio formidabile tra due giocatori per Dani Carvajal, che a sua volta ha appoggiato per Casemiro.

Il centrocampista brasiliano ha lanciato Fede Valverde sulla destra nel varco lasciato libero da Robertson. Quando l'uruguaiano è entrato in area, ha fatto partire un diagonale basso sul secondo palo. Mentre Ibrahima Konaté ha seguito Karim Benzema, Alexander-Arnold non è stato attento a Vinícius, che ha apposto il tocco decisivo.

Roberto Martínez, Ct del Belgio e osservatore UEFA, ha elogiato un Real Madrid che ha effettuato solo due tiri a rete in tutta la serata: il primo in occasione del gol annullato a Benzema, il secondo sul gol. "Il Real sapeva che sarebbe stato sotto pressione per lunghi tratti, ma non ha perso il suo cinismo".

Player of the Match: Thibaut Courtois

Courtois: 'È un sogno che si avvera'

Il portiere belga è arrivato in finale dopo aver effettuato il maggior numero di parate (50) di qualsiasi collega tra settembre e maggio. Contro il Liverpool ne ha totalizzate altre nove, le prime cinque delle quali in altrettanti minuti a partire dal 16', poi ha deviato sul palo un tiro di Sadio Mané. Secondo gli osservatori UEFA, le sue sono state "parate decisive nei momenti più critici del primo tempo, quando il Liverpool dominava nettamente".

La migliore, però, è arrivata all'83' su Mohamed Salah, fermato sul primo palo dopo uno splendido aggancio al volo seguito da una conclusione. David James, ex portiere del Liverpool e osservatore UEFA, ha commentato: "Se non fosse stato per quelle due incredibili parate, ora staremmo parlando di una partita completamente diversa".

Il 4-3-3 del Liverpool

Il 3-1-4-2 del Liverpool in fase di pressing UEFA

Il 4-3-3 del Real Madrid

La partita

Il Liverpool ha avuto più possesso palla (54%), ha totalizzato 24 tiri contro i quattro del Real Madrid e ha concluso la serata con un xG di 2,19 contro lo 0,92 degli avversari. Tuttavia, a vincere la coppa sono state le merengues.

Una strategia evidente del piano gara dei campioni di Spagna era quella di cercare Vinícius Júnior sulla fascia sinistra, come è capitato già al 4' con un cambio campo di Valverde per il brasiliano. Al 7', una pallone di David Alaba sulla sinistra ha costretto Alisson Becker a uscire di testa, lasciando completare l'azione ad Alexander-Arnold. La prima clip video mostra come, mentre Alexander-Arnold si accentra, Vinícius si allarghi sulla linea di metà campo.

Come ha osservato Fabio Capello, anche se il Real avesse perso palla, l'avrebbe persa "lontano dall'area", con i difensori in buona posizione. È stato un approccio privo di rischi, evidente anche in fase di costruzione, con Courtois e la difesa che non hanno rischiato dopo un paio di brividi a inizio gara. Packie Bonner ha commentato: "Se i giocatori erano pressati, giocavano lungo".

Tutti gol del Real Madrid in Champions League

L'undici di Ancelotti ha dovuto reggere la pressione nel primo tempo, in particolare nei cinque minuti che hanno portato il Liverpool a tirare cinque volte. Frank de Boer ha osservato che i Reds hanno trovato qualche spunto con Jordan Henderson largo sulla destra, con Salah ad accentrarsi e Alexander-Arnold ad approfittare degli spazi.

Le rotazioni del Liverpool sulla fascia

Per James, Thiago è stato influente al massimo in questo periodo di gioco. "È entrato in partita dopo 15 minuti, ma poi sono arrivate diverse buone occasioni". Purtroppo per il Liverpool, l'impatto del centrocampista nelle fasi successive dell'incontro è stato più sporadico.

Per problemi fisici, il giocatore si era scaldato a parte, sorvegliato da un fisioterapista. Senza di lui a tessere le trame, ha aggiunto James, "la costruzione partiva da Alisson, che serviva Konaté o [Virgil] van Dijk, che a loro volta allargavano sulla fascia". In effetti, James ha intravisto qualche somiglianza con le ultime partite casalinghe del Liverpool contro Villarreal e Tottenham Hotspur, confermando che "se riesci a impedirgli di segnare subito, allora avrà problemi".

Con il calo di Thiago, il Liverpool ha perso intensità nel pressing e precisione nei passaggi, anche se il giocatore ha finito la gara con un ragguardevole 94,4% di passaggi completati nell'ultimo quarto di campo. Al 77' ha ceduto il posto a Roberto Firmino, mentre Naby Keïta La sostituito Henderson.

Gli osservatori tecnici UEFA si sono anche chiesti se la colpa sia stata della lunga stagione del Liverpool, trascorsa su quattro fronti fino alla fine. Questa è stata la sua 63esima partita e Capello ha commentato: "Il Liverpool è stato meno veloce che nel resto della stagione". Martínez è d'accordo: "Non ho visto la sulla consueta energia". Anche se l'undici di Jürgen Klopp ha totalizzato 65 recuperi nei 90 minuti, 31 sono arrivati nei primi 35 minuti.

Il pressing del Liverpool nel primo tempo ha impedito a Modrić di prendere palla. Il croato, in effetti, ha effettuato solo due passaggi nell'ultimo quarto di campo prima dell'intervallo. Ma la partita è cambiata nella ripresa: il Real ha iniziato ad avanzare di più con i terzini, che poi servivano Modrić al centro.

Vinícius Júnior: 'Non c'è niente meglio di questo'

Frank de Boer ha elogiato la gestione della gara del Real Madrid, che ha saputo capire quando fosse il momento giusto per cambiare marcia e attaccare. "È la qualità del Real Madrid, che sa riconoscere quei momenti. Nel primo tempo, quando aveva palla, cercava di servire direttamente Vinícius. Improvvisamente, nel secondo tempo, ha cominciato a giocare in mezzo. Dopo il gol, è come se avesse detto: 'Abbiamo fatto il nostro lavoro: ora prova a segnare, Liverpool'".

Aitor Karanka, vincitore della Champions League con il Real Madrid, ha parlato della mentalità vincente che ha permesso al Real di trovare una via di fuga alla Houdini contro Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City. "È la mentalità, la maglia. I giocatori non si fanno mai prendere dal panico".

Se con i suoi 15 gol Benzema è stato l'eroe che ha trascinato il Real Madrid in finale, gli osservatori tecnici UEFA hanno applaudito anche i difensori per le loro prestazioni allo Stade de France. Éder Militão ha totalizzato il maggior numero di disimpegni (quattro) e vinto sei duelli su sette, ricevendo i complimenti da David Alaba dopo aver deviato a lato un tiro di Sadio Mané nel primo tempo.

Guarda il Real Madrid con la coppa

Anche Carvajal ha attirato l'attenzione degli osservatori, vincendo tre contrasti su quattro di cui uno decisivo nel primo tempo su Diaz. Per quanto riguarda Valverde, oltre a contribuire al gol ha superato un difensore tre volte su cinque e ha portato palla più di tutti, con una distanza media di 8,5 m.

Il Real Madrid ha anche difeso bene sui calci piazzati. I Reds avevano segnato otto gol a palla ferma prima della finale, ma su sei calci d'angolo è arrivato un solo tiro in porta (dalla distanza dopo una respinta di Benzema). Frans Hoek ha osservato che uno dei tre angoli di Alexander-Arnold è stato calciato basso sul primo palo, proprio come in occasione del clamoroso gol di Divock Origi contro il Barcellona nella semifinale del 2019: stavolta, però, c'erano diverse maglie bianche in allerta.

La difesa del Real Madrid sul primo palo UEFA

L'unico corner lungo del Liverpool è stato intercettato da Courtois. Capello ha elogiato Ancelotti per come ha preparato la squadra a palla ferma: "I giocatori del Real Madrid erano tutti sul primo palo perché, se la palla andava lunga, era di Courtois. Di solito il Liverpool è pericoloso, ma sabato non si è visto un colpo di testa in porta. Ancelotti ha preparato tutto".