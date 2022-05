Karim Benzema è il Giocatore della Stagione di UEFA Champions League 2021/22

Per gli osservatori tecnici UEFA, Karim Benzema è il Giocatore della Stagione di UEFA Champions League 20021/22.

L'attaccante è stato l'autentico trascinatore del Real Madrid, vincitore del suo 14º titolo europeo, e ha alzato la coppa per la quinta volta dal suo arrivo dal Lyon nel 2009. Non solo ha superato i 10 gol in una singola edizione di Champions League per la prima volta in carriera, ma con 15 reti si è laureato anche capocannoniere della competizione.

Dieci di questi gol (record ex equo) sono arrivati nella fase a eliminazione diretta, a cominciare dalla decisiva tripletta nel finale contro il Paris Saint-Germain agli ottavi.

Tutti i gol di Karim Benzema nel 2021/22

Ai quarti, il francese ha realizzato un'altra tripletta in casa del Chelsea e segnato il gol della vittoria ai supplementari in Spagna, eliminando i campioni in carica, mentre in semifinale ha messo a segno tre gol contro il Manchester City: tra questi, il calcio di rigore ai supplementari che ha suggellato un'altra memorabile rimonta.

Anche se Benzema non ha segnato in finale, è attualmente a pari merito con Robert Lewandowski nella classifica cannonieri assoluta di Coppa dei Campioni. "Migliora giorno dopo giorno, come il vino - ha commentato Carlo Ancelotti il mese scorso -. Ogni giorno migliora come leader e si rende conto di quanto è importante per la squadra e il club. Siamo contenti e fortunati ad averlo".