EURO U17 2022: conosciamo gli allenatori delle finaliste

Mercoledì la Francia affronterà i campioncini in carica dell'Olanda nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 17. In vista della sfida, UEFA.com traccia il profilo dei due artefici del cammino delle finaliste dell'EURO in Israele: l'allenatore della Francia, José Alcocer, e quello dell'Olanda, Mischa Visser.

José Alcocer, Francia



Il ct della Francia, José Alcocer UEFA

Profilo

Nato in Corsica, il 49enne fa parte dello staff tecnico della Federcalcio francese dal 2013, quando ha cominciato come vice di Willy Sagnol nella nazionale U21. Dopo cinque anni ha preso le redini della formazione U18 e, un anno dopo, di quella U16. L'anno successivo ha seguito l'evoluzione di quella squadra andando sulla panchina della nazionale U17.

Il cammino nel torneo

"Al momento abbiamo rispettato le aspettative, ma ancora non abbiamo vinto nulla".

Highlights: la Francia va in semifinale con freddezza

Sulla vittoria ai rigori contro la Germania

"Ero abbastanza calmo. Nemmeno io so il motivo. Ho detto ai ragazzi che nel calcio non è mai finita fino al fischio finale. Il nostro portiere ha fatto quel che serviva, e lo stesso hanno fatto i ragazzi, ma sul 2-0 ai rigori sapevo che sarebbe stato molto dura. Il calcio però è incredibile. Solo alla fine puoi sapere cosa succede".

Mischa Visser, Olanda

Il ct dell'Olanda, Mischa Visser UEFA

Profilo

Spinto ad allenare all'età di 15 anni dal padre, allenatore di una squadra locale, Visser ha ottenuto la licenza UEFA Pro e ha iniziato a insegnare all'Università di Scienze Applicate di Groningen. Dopo essere diventato docente della Royal Dutch Football Association (KNVB), ha lavorato come allenatore della U16 e della U18 olandese prima di assumere il ruolo di tecnico dell'U17 nel 2020.

Sui progressi della squadra

"Stiamo crescendo nel corso del torneo, perché abbiamo più tempo per parlare, allenarci insieme e analizzare le prestazioni. In ogni partita abbiamo mostrato la versione migliore di noi stessi. Contro l'Italia è stata la migliore partita di tutta la stagione. Stiamo facendo passi da gigante ad ogni gara".

Highlights: i campioni in carica eliminano l'Italia e volano in semifinale

Sui gol segnati nei finali di gara

"È una delle cose di cui siamo più orgogliosi. Non ci stressiamo se non va come vogliamo, e questo è molto positivo. Diciamo spesso ai giocatori di seguire il piano di gioco. In caso di difficoltà ci atteniamo al piano e funziona alla perfezione".