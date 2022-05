La leggenda dell'Italia, Giorgio Chiellini, ha parlato del suo addio alla nazionale dopo la Finalissima contro l'Argentina – l'intervista

Dopo aver formalmente detto addio alla Juventus a maggio, Giorgio Chiellini si prepara a disputare la sua 117esima e ultima partita con la nazionale quando l'Italia, campione d'Europa in carica, affronterà l'Argentina, campione del Sud America, nella Finalissima di Wembley.

Due volte vice campione di UEFA Champions League con la Juventus, il difensore centrale ha raggiunto l'apice della sua carriera con la nazionale quando ha condotto da capitano gli Azzurri alla gloria nella fase finale di UEFA EURO 2020. Preparandosi al ritorno a Wembley, lo stadio dove è stato incoronato campione d'Europa, il 37enne ha raccontato a UEFA.com tutte le sue emozioni di questo addio.

Sull'Argentina, Messi e l'addio dopo la Finalissima

L'Argentina ha giocatori eccezionali. È ovvio che il primo a venire in mente è [Lionel] Messi, ma anche gli altri sono fantastici. Non a caso hanno vinto [la Coppa America].

Messi è un'icona del calcio. Non sta a me dire se è il più grande di tutti i tempi o meno. Sarà solo un piacere giocare la mia ultima partita in Nazionale contro di lui. Ho avuto la fortuna di affrontarlo in diverse occasioni e per fortuna è andata spesso bene. Affrontare grandi giocatori come lui è una questione di fortuna: se lui e la sua squadra sono in giornata, non c'è niente da fare.

Quando l'Italia ha sollevato la coppa dopo la vittoria degli Europei

Sulla carriera in azzurro

È andata senza dubbio meglio di quanto avrei mai potuto immaginare. Quando si è bambini si sogna di giocare in Nazionale, perché è il massimo che un calciatore possa raggiungere. Giocare più di 100 partite in 18 anni in azzurro, essere capitano e sollevare una coppa importante come quella che ho vinto l'anno scorso a Wembley, è stata la ciliegina sulla torta.

Spero che [i tifosi] mi ricordino come una brava persona. Una persona che ha incarnato [certi] valori. In campo ho pregi e difetti, e qualcuno li ricorderà entrambi. Alla lunga si ricordano sempre le cose più belle, è normale.

Chiellini festeggia la vittoria di EURO U19 nel 2003 AFP via Getty Images

Su cosa gli mancherà di più del calcio

Mi mancherà soprattutto lo spogliatoio. Prima ero giovane, ora sono più maturo, ma mi diverto con i ragazzi giovani. Mi danno energia e mi sento davvero bene a condividere lo spogliatoio con loro. Naturalmente fuori dal campo abbiamo vite completamente diverse a causa della differenza di età. Mi mancheranno anche l'energia e la spensieratezza che hanno. Mi mancheranno sicuramente tutte queste dinamiche.

Cosa direi a chi è più giovane? Di lavorare sempre con passione, di cercare di migliorare e di divertirsi. È un lavoro, ma è il miglior hobby e svago che un ragazzo possa sognare. Solo se c'è equilibrio e si è in grado di fare le cose nel modo e nei tempi giusti, si possono commettere gli errori che un giovane può fare nel suo percorso naturale di crescita.

Chiellini incontra i tifosi dopo l'ultima partita con la Juventus Juventus FC via Getty Images

Su come si sentirà al triplice fischio finale

L'ho appena vissuto con la Juventus, quindi so più o meno cosa aspettarmi. È un secondo addio; questi sono stati i miei due grandi amori della mia vita, due grandi storie d'amore. Ho giocato 17 anni con la Juventus e 18 anni con la Nazionale: sono stati una parte fondamentale della mia vita.

Sono in pace. Mi sento felice per quello che ho raggiunto e un po' orgoglioso per quello che ho fatto nella mia carriera. Ma soprattutto sono orgoglioso dei valori che ho trasmesso e dell'affetto che le persone che ho incontrato dal 2004 - o addirittura dal 1999 con l'Under 15 - fino ad oggi hanno per me.