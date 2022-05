Come si è vinta e persa la finale di Champions League 2022

I reporter di squadra di UEFA.com Joe Walker e Matthew Howarth esaminano i punti in cui si è vinta e persa la finale, e noi diamo uno sguardo ai punti di vista di giocatori e allenatori.

Come i nostri reporter pensano si sia decisa la finale di Champions League

Il Real Madrid ha sfruttato la sua occasione

Come il Manchester City ha imparato a proprie spese in semifinale, bisogna sfruttare le occasioni per superare questo Real Madrid. Il Liverpool è andato vicino al vantaggio in diverse occasioni a Parigi, ma ha trovato davanti a sé Thibaut Courtois, che si è superato sulle conclusioni di Sadio Mané e Mohamed Salah in particolare. Il Real Madrid, invece, ha trasformato la sua unica vera palla gol.

Sangue freddo sotto pressione

Questa è stata la terza finale del Liverpool in cinque stagioni, ma alla fine il Real Madrid ha avuto più calma nei momenti chiave della partita. La squadra di Jürgen Klopp ha perso un po' di lucidità dopo il gol di Vinícius Júnior, mentre il Real è sembrato una squadra che non ha mai perso una finale di Champions League: calma e freddezza sotto pressione, pur continuando ad essere pericolosa in contropiede. I Reds avrebbero comunque potuto pareggiare con Salah nel finale, ma l'eroico Courtois ha salvato ancora una volta la sua squadra.

La forza degli eroi meno appariscenti

È stata la serata delle stelle meno appariscenti del Real Madrid, che hanno vinto tutti le loro battaglie individuali. Vinícius Júnior ha segnato il gol della vittoria, ma bisogna rendere merito a giocatori come Federico Valverde, che ha giocato a volte come secondo terzino destro, altre volte come esterno del tridente offensivo. La sua corsa, la sua spinta sulla destra e la sua incisività hanno portato al gol decisivo, ma è stato altrettanto efficace in fase difensiva, riuscendo a contenere le iniziative di Andy Robertson.

Allo stesso modo è stato decisivo Dani Carvajal, protagonista di un'eccellente prestazione, e Casemiro, onnipresente a centrocampo.

Le incredibili parate di Courtois

... e questo ci porta a una delle migliori prestazioni individuali di sempre in una finale di Champions League, quella di Thibaut Courtois. Il belga è stato protagonista di tre parate di livello mondiale. Mané e Salah in particolare andranno a letto pensando a cosa sarebbe potuto accadere, se non fosse stato per il numero 1 del Real Madrid.

Come i giocatori e gli allenatori pensano si sia decisa la finale di Champions League

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "Volevamo giocare di più dentro e intorno al loro schieramento nel secondo tempo. Il problema è che quando giochi contro il Real Madrid e loro si piazzano così bassi, la loro minaccia in contropiede è immensa. Ho visto la mia squadra fare cose molto buone, ma non è bastato. Lo accettiamo. Loro hanno segnato un gol e noi no, questa è la spiegazione più semplice nel mondo del calcio. È dura, ma la rispettiamo ovviamente".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Non posso credere di aver vinto quattro Champions League. È stata una partita difficile, abbiamo sofferto nel primo tempo, ma alla fine, con tutte le partite che abbiamo giocato, penso che meritassimo di vincere questa competizione. Abbiamo un club fantastico, una squadra con tanta qualità e un grande carattere".

Andy Robertson, difensore Liverpool: "Se siamo onesti avremmo potuto giocare un po' meglio, soprattutto nel secondo tempo. Non siamo partiti alla grande, e loro hanno preso di più il controllo del match. Sono una squadra esperta: una volta andati in vantaggio, sanno come vincere le finali, e lo hanno dimostrato".

