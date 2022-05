Liverpool-Real Madrid 0-1: segna Vinícius, è ancora Real

Per la quattordicesima volta nella sua storia, il Real Madrid è sul tetto d'Europa. Allo Stade de France di Parigi, la squadra di Carlo Ancelotti batte di misura il Liverpool e si aggiudica l'edizione 2021-22 della UEFA Champions League: è un gol di Vinícius Júnior nella ripresa a stendere i Reds.

Momenti chiave 21' Courtois devia sul palo un potente tiro di Mané

44' A Benzema viene annullato un gol per fuorigioco

59' Vinícius Júnior segna la rete decisiva da distanza ravvicinata

83' Courtois si produce in una parata super per fermare Salah

La partita in breve: al Real basta Vinícius

Il primo tempo è di marca Liverpool, ma Thibaut Courtois è in forma smagliante. Il portiere belga ex Atlético Madrid e Chelsea è bravissimo su Mohamed Salah in più circostanze, poi si salva con l'aiuto del palo sul bolide dalla distanza di Sadio Mané.

La squadra di Ancelotti dà segnali di risveglio nel finale di frazione, ma il gol di Karim Benzema è annullato - dopo il check del VAR - per posizione irregolare dell'attaccante francese.

E' un altro Real nella ripresa e dopo quattordici minuti i campioni di Spagna trovano il gol-vittoria. Super sprint di Dani Carvajal sulla destra e cross rasoterra sul secondo palo, dove Vinícius Júnior è puntuale all'appuntamento con il gol: per l'attaccante brasiliano è il quarto centro in questa edizione della Champions League.

Il Liverpool prova a reagire e Klopp ridisegna la squadra inserendo prima Diogo Jota e poi Roberto Firmino. Ma l'assoluto protagonista è sempre Courtois, decisivo con almeno tre interventi da campione su Momo Salah e con uno di puro istinto sul portoghese ex Wolves.

Dopo cinque minuti, si scatena la festa del Real Madrid: le Merengues conquistano per la 14esima volta la Champions League, per Ancelotti è il quarto trionfo da tecnico.

PlayStation® Player of the Match: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Thibaut Courtois con il premio Player of the Match UEFA via Sportsfile

"Parate decisive nei momenti cruciali del primo tempo, quando il Liverpool aveva il sopravvento. Anche un intervento straordinario per fermare Salah nel finale".

Commissione Tecnica Osservatori UEFA

Matthew Howarth, Liverpool reporter

Se non fosse stato per Courtois, il Liverpool festeggerebbe la settima Coppa dei Campioni. Il portiere del Belgio è stato semplicemente sensazionale a Parigi, con parate su parate per negare la gioia del gol a giocatori del calibro di Salah e Mané. Date le eroiche imprese nei turni precedenti della competizione, forse questo è sempre stato destinato a essere l'anno del Real Madrid, ma non sarà di alcun conforto per Jürgen Klopp e i suoi giocatori. Hanno giocato un'eccezionale stagione a livello nazionale e in Europa, ma è un vero peccato che sia dovuta finire con questa dolorosa sconfitta.

Joseph Walker, Real Madrid reporter

Cosa si può dire? Il Real Madrid sa come vincere le finali. Fa il suo lavoro, qualunque cosa serva, e grazie a Courtois e Vinícius è campione d'Europa per la 14esima volta. Una volta passato in vantaggio, non poteva perdere e ha tenuto il Liverpool a debita distanza. Chapeau, come si dice da queste parti.

Rio Ferdinand, BT Sport "Non ho mai visto un percorso più difficile verso la finale. Hanno battuto i campioni di Francia, i campioni d'Inghilterra. Mi hanno tolto il fiato. Hanno messo in scena una prestazione magnifica".

Reazioni

Carlo Ancelotti esulta a fine gara Getty Images

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Non posso credere di aver vinto quattro Champions League. È stata una partita difficile, abbiamo sofferto nel primo tempo, ma alla fine, con tutte le partite che abbiamo giocato, penso che meritassimo di vincere questa competizione. Abbiamo un club fantastico, una squadra con tanta qualità e un grande carattere".

Karim Benzema, attaccante Real Madrid: "Siamo così felici e orgogliosi di questa squadra. Abbiamo fatto il double, meritatamente. È stata una partita dura, ma è sempre così in UEFA Champions League, e ancora di più in finale. Significa molto per me vincere un'altra UEFA Champions League qui nel mio Paese".

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "Volevamo giocare di più dentro e intorno al loro schieramento nel secondo tempo. Il problema è che quando giochi contro il Real Madrid e loro si piazzano così bassi, la loro minaccia in contropiede è immensa. Ho visto la mia squadra fare cose molto buone, ma non è bastato. Lo accettiamo. Loro hanno segnato un gol e noi no, questa è la spiegazione più semplice nel mondo del calcio. È dura, ma la rispettiamo ovviamente"

Statistiche chiave

Dani Carvajal ha vinto il trofeo per la quinta volta AFP via Getty Images

Carlo Ancelotti è il primo tecnico ad aver vinto la Champions League quattro volte; è anche l'unico ad aver partecipato a cinque finali.

Karim Benzema ha concluso da capocannoniere l'edizione 2021/22 della Champions League, con 15 gol.

Il Real Madrid ha vinto (almeno) il doppio delle Coppe dei Campioni di ogni altra squadra (il Milan ne ha vinte sette); ha vinto tutte le otto finali in cui ha giocato nell'era della UEFA Champions League.

Gareth Bale, Karim Benzema, Dani Carvajal, Isco, Marcelo e Luka Modrić eguagliano il primato di Cristiano Ronaldo di cinque titoli in UEFA Champions League.

L'1-0 diventa il risultato più comune nelle finali di UEFA Champions League. Questa è la sesta finale – la terza consecutiva – a finire con un unico gol; cinque sono finite 1-1 e altrettante 2-1.

Fantasy star performers

Thibaut Courtois – 12

Éder Militão – 9

Dani Carvajal – 8

Formazioni

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson (Keita 77'), Fabinho, Thiago (Firmino 77'); Salah, Mané, Luis Díaz (Diogo Jota 65')

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić (Ceballos 90'); Valverde (Camavinga 86'), Benzema, Vinícius Jr (Rodrygo 90'+3').