Finale di Champions League: i pronostici dei vincitori del passato

Patrice Evra, Rio Ferdinand e Claude Makelele, tutti vincitori della UEFA Champions League, ci hanno offerto il loro pronostico in vista della finale di sabato presso la PlayStation House a Parigi.

Pronostici per la finale di Champions League Claude Makelele: successo 3-2 per il Real Madrid

Patrice Evra: successo ai rigori per il Real Madrid

Rio Ferdinand: successo 2-1 per il Real Madrid



Patrice Evra, vincitore con il Manchester United nel 2008

Non è facile e non amo i pronostici, ma spero che vincerà il Real Madrid. Il Liverpool meriterebbe il successo per la sua grande stagione, ma il Madrid è stato entusiasmante nelle rimonte contro Paris e Manchester City. Sarà una grande finale e secondo me il Madrid la spunterà ai rigori.

Rio Ferdinand, vincitore con il Manchester United nel 2008

Grandi gol in finale di Champions League

Punto sul Real Madrid, con il cuore e con la testa. Li ho dati per spacciati ad ogni singolo turno e mi hanno smentito, così stavolta punterò su di loro. Penso che a fare la differenza sarà [Thibaut] Courtois: terrà a bada il Liverpool e il Real Madrid andrà a segno nel finale.

Claude Makelele, vincitore con il Real Madrid nel 2002

Chi segnerà per il Madrid? Benzema, Rodrigo e Modrić. Il Player of the Match? Modrić. Entrambe le squadre hanno giocatori esperti, ma penso che la bilancia penda dalla parte del Madrid. Parliamo di un club nato per vincere la Champions League, lo abbiamo visto in tutti questi anni.