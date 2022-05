Le convocate per Women's EURO 2022: ultimi aggiornamenti

UEFA Women's EURO 2022, in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra, vede in gara 16 squadre.

Leggi le liste provvisorie e definitive delle convocate per ogni squadra che parteciperà alla fase finale. Eventuali variazioni per infortunio o malattia saranno pubblicate di seguito.

Convocazioni per UEFA Women's EURO 2022: regole

La lista definitiva delle 23 convocate dovrà essere consegnata entro domenica 26 giugno alle 24:00 CET.

Se una convocata riporta un grave infortunio o si ammala prima della prima partita della sua squadra alla fase finale, può essere sostituita purché un medico del Comitato medico UEFA e il medico della squadra interessata confermino che l'infortunio o la malattia siano sufficientemente gravi da impedirle di partecipare alla fase finale. Salvo approvazione definitiva dell'amministrazione UEFA, la giocatrice infortunata o ammalata può essere sostituita nella lista delle 23 convocate registrata per il torneo.

I portieri possono essere sostituiti durante il torneo in caso di incapacità fisica, anche se sono ancora disponibili uno o due portieri convocati.

Una giocatrice sostituita non può essere inserita nuovamente tra le convocate.

Austria A seguire

Belgio Lista provvisoria delle convocate Portieri: Femke Bastiaen (PSV Eindhoven), Nicky Evrard (Gent), Diede Lemey (Sassuolo), Lisa Lichtfus (Dijon) Difensori: Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Isabelle Iliano (Club Brugge), Sari Kees (Leuven), Davinia Philtjens (Sassuolo), Charlotte Tison (Anderlecht), Amber Tysiak (Leuven), Jody Vangheluwe (Club Brugge), Shari Van Belle (Gent) Centrocampisti: Julie Biesmans (PSV Eindhoven), Féli Delacauw (Gent), Marie Detruyer (Leuven), Zenia Mertens (Leuven), Marie Minnaert (Club Brugge), Kassandra Missipo (Basel), Lenie Onzia (Leuven), Justine Vanhaevermaet (Reading) Attaccanti: Jassina Blom (Tenerife), Janice Cayman (Lyon), Tine De Caigny (Hoffenheim), Elena Dhont (Twente, Hannah Eurlings (Leuven), Jill Janssens (Leuven), Jarne Teulings (Anderlecht), Chloé Van de Velde (Gent), Ella Van Kerkhoven (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (Standard Liège), Sarah Wijnants (Anderlecht), Tessa Wullaert (Anderlecht)

Danimarca A seguire

Inghilterra Lista provvisoria delle convocate Portieri: Mary Earps (Manchester United), Hannah Hampton (Aston Villa), Sandy MacIver (Everton), Ellie Roebuck (Manchester City) Difensori: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Jess Carter (Chelsea), Niamh Charles (Chelsea), Rachel Daly (Houston Dash), Alex Greenwood (Manchester City), Steph Houghton (Manchester City), Demi Stokes (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal) Centrocampisti: Fran Kirby (Chelsea), Jill Scott (svincolata), Lucy Staniforth (Manchester United), Georgia Stanway (Bayern München), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Manchester City), Leah Williamson (Arsenal), Katie Zalem (Manchester United) Attaccanti: Beth Inghilterra (Chelsea), Lauren Hemp (Manchester City), Chloe Kelly (Manchester City), Beth Mead (Arsenal), Nikita Parris (Arsenal), Alessia Russo (Manchester United), Ellen White (Manchester City)

Finlandia A seguire

Francia A seguire

Germania A seguire

Islanda A seguire

Italia Lista provvisoria delle convocate Portieri: Rachele Baldi (Napoli), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (AC Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina) Difensori: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alia Guagni (AC Milan), Beatrice Merlo (Inter), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Napoli), Alice Tortelli (Fiorentina) Centrocampisti: Melissa Bellucci (Empoli), Michela Catena (Fiorentina), Anastasia Ferrara (Roma), Aurora Galli (Everton), Benedetta Glionna (Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Marta Pandini (Inter), Flaminia Simonetti (Inter) Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Valentina Giacinti (Fiorentina), Gloria Marinelli (Inter), Margherita Monnecchi (Fiorentina), Martina Piemonte (AC Milan), Elisa Polli (Inter), Daniela Sabatino (Fiorentina)

Olanda Lista provvisoria delle convocate Portieri: Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Daphne van Domselaar (Twente), Sari van Veenendaal (PSV Eindhoven) Difensori: Caitlin Dijkstra (Twente), Dominique Janssen (Wolfsburg), Janou Levels (PSV Eindhoven), Aniek Nouwen (Chelsea), Stefanie van der Gragt (Ajax), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (Everton) Centrocampisti: Jackie Groenen (Manchester United), Inessa Kaagman (Brighton e Hove Albion), Marisa Olislagers (Twente), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Wolfsburg), Sherida Spitse (Vålerenga), Daniëlle van de Donk (Arsenal) Attaccanti: Jill Baijings (Twente), Lineth Beerensteyn (Bayern München), Kerstin Casparij (Twente), Renate Jansen (Twente), Lieke Martens (Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Shanice van de Sanden (Wolfsburg), Joëlle Smits (Wolfsburg)

Irlanda del Nord A seguire

Norvegia A seguire

Portogallo A seguire

Spagna A seguire

Svezia A seguire