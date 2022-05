Finalissima 2022, Italia - Argentina: guida alla partita

I campioni d'Europa dell'Italia affronteranno i campioni del Sud America dell'Argentina nella Finalissima che si disputerà il 1° giugno a Wembley.

Ecco gli spunti più interessanti della partita.

Cos'è la Finalissima? La partita che mette di fronte i vincitori di UEFA EURO contro i vincitori della Coppa America. La partita è stata concordata il 15 dicembre 2021 da UEFA e CONMEBOL dopo il rinnovo e prolungamento del Protocollo d'Intesa. La Finalissima sarà una partita da 90 minuti in gara unica. Non ci saranno supplementari e in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai rigori. L'arbitro sarà scelto congiuntamente dalle due confederazioni.

Highlights 1985: Francia-Uruguay 

Europa - Sud America: quale continente è il più forte calcisticamente?

Le statistiche sono inequivocabili quando si tratta di stabilire quali sono i continenti calcistici di maggior successo del pianeta; da quando la Coppa del Mondo FIFA è stata disputata per la prima volta nel 1930, ogni singolo finalista è stato europeo o sudamericano.

Dei 21 vincitori complessivi, 12 provengono dall'Europa (Germania/Germania Ovest 4, Italia 4, Francia 2, Inghilterra 1, Spagna 1) mentre nove dal Sud America (Brasile 5, Argentina 2, Uruguay 2).

In passato si era giocata una partita ufficiale tra i campioni d'Europa e del Sud America sotto il nome di Coppa Artemio Franchi. La prima partita si è disputata nel 1985, con la Francia che ha battuto l'Uruguay per 2-0 a Parigi, ma la seconda (e ultima) edizione si è svolta solo otto anni dopo, con l'Argentina che ha avuto la meglio sulla Danimarca per 5-4 ai rigori dopo un 1-1 in casa a Mar del Plata.

Prepariamo sciarpette e bandiere, la Finalissima sta per cominciare!

Highlights 1993: Argentina - Denmark

Italia e Argentina: punti di forza e punti deboli

Nei decenni passati, le nazionali di Italia e Argentina hanno avuto una reputazione simile: forti in attacco e insuperabili in difesa. Nei 15 precedenti tra le due squadre, il bilancio è leggermente in favore dell'Italia che domina con sei vittorie contro le quattro dell'Argentina; cinque i pareggi.

Tuttavia, l'Argentina ha avuto la meglio nelle ultime sfide: da un'amichevole persa 3-1 contro l'Italia nel 1987, l'Albiceleste è imbattuta da cinque partite contro gli Azzurri e ha vinto tutti e tre gli incontri disputati nel XXI secolo. Il più recente è stato il successo in amichevole per 2-0 al City of Manchester Stadium nel marzo 2018.

Il cammino vittorioso dell'Italia a EURO 2020

Riusciranno gli Azzurri a ritrovare lo spirito di UEFA EURO 2020 a Wembley?

La squadra di Roberto Mancini ha incantato il mondo ai Campionati Europei UEFA in Inghilterra, con il centrocampista del Chelsea Jorginho come uomo copertina di una giovane Italia che ha inanellato una serie di grandi risultati nella fase a eliminazione diretta, in particolare quando ha battuto la Spagna ai rigori in semifinale e poi i padroni di casa sempre dagli 11 metri nella finale di Wembley.

Tuttavia, i grandi successi degli Azzurri sono stati in qualche modo offuscati dalla mancata qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA. L'Italia infatti ha perso 1-0 contro la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi fallendo clamorosamente la qualificazione alla fase finale in Qatar da campione d'Europa. "La vittoria di UEFA EURO 2020 è stata la cosa più bella che ho vissuto a livello professionale", ha dichiarato Mancini. "Questa invece è la più grande delusione". Servirà tornare sulla scena del successo per rilanciare le ambizioni dell'Italia?