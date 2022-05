Ansgar Knauff nominato Miglior Giovane della Stagione della UEFA Europa League 2021/22

Il panel dell'Osservatorio Tecnico UEFA ha nominato Ansgar Knauff dell'Eintracht Frankfurt "Miglior Giovane della Stagione" della UEFA Europa League 2021/22.

Il 20enne si è messo in luce dopo essere approdato nel club tedesco in prestito dal Dortmund, rivale di Bundesliga, a gennaio. Il terzino destro Knauff è sempre sceso in campo nella fase a eliminazione diretta del Frankfurt, trovando la rete contro Barcellona e West Ham e confezionando anche un assist decisivo nella semifinale di ritorno contro gli inglesi.

"Da quando è arrivato qui, ha fatto un enorme passo avanti ed è sulla buona strada", ha ammesso l'allenatore del Frankfurt Oliver Glasner, parlando del giovane talento scovato all'età di 12 anni da Jürgen Klopp.

Nazionale tedesco Under 21, Knauff potrebbe essere un giocatore da tenere d'occhio in UEFA Champions League la prossima stagione con le Aquile.