nav_ - Kevin Trapp votato Hankook Player of the Match in finale di UEFA Europa League - Notizie

Kevin Trapp votato Hankook Player of the Match in finale di UEFA Europa League

Intro articolo Il portiere è stato votato Hankook Player of the Match della finale di UEFA Europa League. Contenuti top media Kevin Trapp festeggia dopo la vittoria del Frankfurt ai rigori contro i Rangers AFP via Getty Images Corpo articolo Il portiere Kevin Trapp è stato votato Hankook Player of the Match dopo il trionfo dell'Eintracht Frankfurt ai rigori contro i Rangers in finale di UEFA Europa League a Siviglia. Vedi di più L'estremo difensore, 31 anni, è stato selezionato dagli Osservatori Tecnici UEFA, che lo hanno premiato per "l'ottima prestazione nei 90 minuti, la straordinaria parata alla fine dei supplementari che ha tenuto l'Eintracht in partita e una parata decisiva ai calci di rigore". I migliori in campo delle precedenti finali 2021 Étienne Capoue (Villarreal)

2020 Luuk de Jong (Sevilla)

2019 Eden Hazard (Chelsea)

2018 Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

2017 Ander Herrera (Manchester United)

2016 Coke (Sevilla)

2015 Éver Banega (Sevilla)

2014 Ivan Rakitić (Sevilla)

2013 Branislav Ivanović (Chelsea)

2012 Radamel Falcao (Atlético de Madrid)

2011 Radamel Falcao (Porto)

2010 Diego Forlán (Atlético de Madrid) 2009 Darijo Srna (Shakhtar Donetsk)

2008 Andrey Arshavin (Zenit)

2007 Andrés Palop (Sevilla)

2006 Enzo Maresca (Sevilla)

2005 Daniel Carvalho (CSKA Moskva)

2004 Roberto Ayala (Valencia)

2003 Derlei (Porto)

2002 Jon Dahl Tomasson (Feyenoord)

2001 Gary McAllister (Liverpool)

2000 Cláudio Taffarel (Galatasaray)

1999 Hernán Crespo (Parma)

1998 Ronaldo (Internazionale Milano)