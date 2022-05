Le squadre di Women's EURO Under 19 2022

Dopo due edizioni annullate per la pandemia di COVID-19, torna il Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile, che si disputerà in Repubblica Ceca.

UEFA.com presenta le otto squadre (di cui sei ex vincitrici) che si contenderanno il titolo dal 27 giugno al 9 luglio. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta da Ostrava mercoledì alle 10:30 CET.

Le contendenti Repubblica Ceca (nazione ospitante), Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia



Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le semifinali del 6 luglio, mentre la finale si giocherà tre giorni dopo a Opava.

Date degli incontri

Fase a gironi: 27 giugno, 30 giugno e 3 luglio

Semifinali: 6 luglio

Finale: 9 luglio



Stadi

Opava: Městský Stadium (fase a gironi, semifinale, finale)

Karviná: Městský Stadium (fase a gironi, semifinale)

Ostrava: Městský Stadium (fase a gironi), Bazaky Stadium (fase a gironi)

Frýdek–Místek: Stovky Stadium (fase a gironi)

Contendenti

Primo turno: secondo posto Gruppo A6 (V2-1 contro Portogallo, V2-1 contro Slovacchia, S1-3 contro Spagna)

Secondo turno: quarto posto Gruppo A7 (S0-2 contro Repubblica d'Irlanda, S1-3 contro Grecia, S1-5 contro Francia) – qualificata direttamente come nazione ospitante

Migliori marcatrici: Jaroslava Pavlíčková, Sabina Střížová 2

Miglior piazzamento: esordio alla fase finale

Primo turno: primo posto Gruppo A5 (V1-0 contro Repubblica d'Irlanda, V8-1 contro Irlanda del Nord, V1-0 contro Svizzera)

Secondo turno: primo posto Gruppo A3 (V3-0 contro Galles, V2-0 contro Islanda, V3-0 contro Belgio)

Migliore marcatrice: Agnes Beever-Jones 5

Miglior piazzamento: campione (2009)

Highlights finale 2019: Francia - Germania 2-1

Francia (campione in carica)

Primo turno: primo posto Gruppo A2 (V2-0 contro Serbia, V2-0 contro Islanda, V1-0 contro Svezia)

Secondo turno: primo posto Gruppo A7 (V3-0 contro Grecia, V3-0 contro Repubblica d'Irlanda, V5-1 contro Repubblica Ceca)

Migliore marcatrice: Louha Ribadeira 4

Miglior piazzamento: campione x 5 (2003, 2010, 2013, 2016, 2019)

Primo turno: primo posto Gruppo A3 (V6-1 contro Slovenia, P0-0 contro Russia, V2-1 contro Belgio)

Secondo turno: primo posto Gruppo A2 (P1-1, V2-1 dcr contro Finlandia)

Migliori marcatrici: Maja Sternad, Carlotta Wamser, Cora Zicai 2

Miglior piazzamento: campione x 6 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011)

Primo turno: primo posto Gruppo A7 (V4-0 contro Polonia, V9-0 contro Azerbaigian, P1-1 contro Norvegia)

Secondo turno: primo posto Gruppo A5 (V6-0 contro Bosnia ed Erzegovina, V3-1 contro Ungheria, V3-1 contro Svizzera)

Migliore marcatrice: Nicole Arcangeli 7

Miglior piazzamento: campione (2008)

Primo turno: secondo posto Gruppo A7 (V7-0 - Azerbaigian, V3-1 - Polonia, P1-1 - Italia)

Secondo turno: primo posto Gruppo A4 (V5-0 - Ucraina, V6-0 - Bulgaria, V1-0 contro Austria)

Migliore marcatrice: Iris Omarsdottir 6

Miglior piazzamento: vicecampione (2001, 2003, 2008, 2011)

Highlights finale 2018: Germania - Spagna 0-1

Primo turno: primo posto Gruppo A6 (V3-0 contro Slovacchia, V4-0 contro Portogallo, V3-1 contro Repubblica Ceca)

Secondo turno: primo posto Gruppo A6 (V9-0 contro Romania, V6-0 contro Portogallo, P2-2 contro Olanda)

Migliori marcatrici: Fiamma, Mirari Uria 5

Miglior piazzamento: campione x 3 (2004, 2017, 2018)

Primo turno: secondo posto Gruppo A2 (V2-1 contro Islanda, V4-0 contro Serbia, S0-1 contro Francia)

Secondo turno: primo posto Gruppo A1 (V4-2 contro Polonia, V4-0 contro Croazia, V2-0 contro Danimarca)

Migliori marcatrici: Lisa Björk, Svea Rehnberg 3

Miglior piazzamento: campione x 3 (1999, 2012, 2015)

Le statistiche comprendono Women's EURO Under 18 (dal 1997/98 al 2000/01)