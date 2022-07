Guida alle semifinaliste di Women's EURO Under 19 2022

Spagna, Svezia, Norvegia e Francia sono le squadre qualificate alle semifinali del Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile dopo le avvincenti partite di domenica che hanno concluso la fase a gironi.

UEFA.com presenta le quattro nazioni ancora in corsa per il titolo, di cui tre ex campioni.

Fase a eliminazione diretta Semifinali: mercoledì 6 luglio SF1: Spagna - Svezia (15:00, Opava: Městský Stadium)

SF2: Norvegia - Francia (17:30, Karviná: Městský Stadium) Finale: sabato 9 luglio Vincente SF1 - Vincente SF2 (15:00, Ostrava: Městský Stadium) Orari CEST

Classifiche dei gironi

Spagna - Prima classificata Gruppo A

Highlights prima giornata: Spagna - Italia 3-1

Primo turno: primo posto Gruppo A6 (V3-0 contro Slovacchia, V4-0 contro Portogallo, V3-1 contro Repubblica Ceca)

Secondo turno: primo posto Gruppo A6 (V9-0 contro Romania, V6-0 contro Portogallo, P2-2 contro Paesi Bassi)

Migliori marcatrici: Fiamma, Mirari Uria 5

Miglior piazzamento: campione x 3 (2004, 2017, 2018)

Fase a gironi: dopo due vittorie nelle prime partite del Gruppo A (contro l'Italia e le padrone di casa), la squadra di Pedro López aveva già in tasca la qualificazione prima dell'ultima gara contro la Francia. La squadra ha pareggiato 1-1 contro le transalpine e ha suggellato il primo posto nel girone; con nove gol, è anche quella che ha segnato di più nella fase a gironi.

Capocannonieri a Women's U19 EURO 2022

Svezia - seconda classificata Gruppo B

MD2 Highlights: Svezia 1-0 Inghilterra

Primo turno: secondo posto Gruppo A2 (V2-1 contro Islanda, V4-0 contro Serbia, S0-1 contro Francia)

Secondo turno: primo posto Gruppo A1 (V4-2 contro Polonia, V4-0 contro Croazia, V2-0 contro Danimarca)

Migliori marcatrici: Lisa Björk, Svea Rehnberg 3

Miglior piazzamento: campione x 3 (1999, 2012, 2015)

Fase a gironi: le belle vittorie contro Germania e Inghilterra hanno portato al comando la squadra di Caroline Sjöblom prima della sfida all'ultima giornata contro la Norvegia. Le svedesi hanno perso 1-0, subendo il loro primo gol nel torneo, ma si sono qualificate grazie al secondo posto.

Dove guardare le partite: TV/streaming

Norvegia - prima classificata Gruppo B

Highlights terza giornata: Norvegia - Svezia 1-0

Primo turno: secondo posto Gruppo A7 (V7-0 - Azerbaigian, V3-1 - Polonia, P1-1 - Italia)

Secondo turno: primo posto Gruppo A4 (V5-0 - Ucraina, V6-0 - Bulgaria, V1-0 contro Austria)

Migliore marcatrice: Iris Omarsdottir 6

Miglior piazzamento: vicecampione (2001, 2003, 2008, 2011)

Fase a gironi: in pochi avrebbero pronosticato il primo posto della Norvegia dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Inghilterra alla prima giornata, ma la squadra ha affondato la Germania con una doppietta di Iris Omarsdottir, mentre Oda Johansen ha suggellato l'1-0 contro la Svezia.

Francia - seconda classificata Gruppo A

Highlights terza giornata: Francia - Spagna 1-1

Primo turno: primo posto Gruppo A2 (V2-0 contro Serbia, V2-0 contro Islanda, V1-0 contro Svezia)

Secondo turno: primo posto Gruppo A7 (V3-0 contro Grecia, V3-0 contro Repubblica d'Irlanda, V5-1 contro Repubblica Ceca)

Migliore marcatrice: Louha Ribadeira 4

Miglior piazzamento: campione x 5 (2003, 2010, 2013, 2016, 2019)

Fase a gironi: dopo una vittoria alla prima giornata contro la Repubblica Ceca, la Francia ha pareggiato contro l'Italia e la Spagna, centrando comunque la qualificazione.

Le statistiche comprendono Women's EURO Under 18 (dal 1997/98 al 2000/01)