Ada Hegerberg e la finale di Women's Champions League contro il Barcellona

Quando è iniziata la nuova stagione, Ada Hegerberg non giocava da gennaio 2020 per un grave infortunio. Era tutt'altro che chiaro se la giocatrice, che qualche mese prima era diventata la miglior marcatrice assoluta delle competizioni UEFA per club femminili, sarebbe stata in grado di riaffermarsi come una degli attaccanti più letali.

La tripletta di Hegerberg nella finale del 2019 contro il Barcellona

Sabato, Hegerberg guiderà l'attacco del Lione contro il Barcellona nella sua quinta finale di UEFA Women's Champions League, dopo i cinque gol che hanno dimostrato che la 26enne norvegese rimane temibile. Brutta notizia per il Barcellona, che nella finale del 2019 è andato all'intervallo in svantaggio di quattro gol contro il Lione: tre erano opera di Hegerberg.

Il recupero dall'infortunio

La vita è bella. Sono felice da quando sono tornata e mi godo ogni giorno. È stata una strada lunga, quindi è incredibile essere di nuovo in finale con questa squadra. Devi [cogliere] l'attimo: è un cliché, ma bisogna godersi ogni giorno e dare tutto.

I gol di Hegerberg in questa stagione

Sulla UEFA Women's Champions League

La Champions League, per me, è il torneo più bello, ci sono le migliori giocatrici e le migliori squadre. C'è magia, molto interesse e tantissimi tifosi che vengono allo stadio. È tutto molto emozionante. Nelle settimane di Champions League ci svegliamo tutte con il morale più alto, quindi tornare in finale è una bella sensazione

La ripresa del Lyon dopo aver perso il titolo

Dovevamo iniziare la nuova stagione con le stesse ambizioni, ripensando tutto. Ci siamo analizzate e ci siamo dette: "Cosa dobbiamo continuare a fare e cosa dobbiamo cambiare per arrivare di nuovo in finale?". Forse, la cosa più difficile nel calcio è rimanere al top anno dopo anno. Quando ti guardi indietro pensi: "Non è possibile vincere cinque anni di seguito", invece è successo e non mi dispiace.

Ada Hegerberg in UEFA Women's Champions League Presenze: 59

Gol: 58 (record)

Finali giocate: 4

Finali vinte: 4 (2016, 2017, 2018, 2019)

Gol in finale: 5

Capocannoniere: 2015/16, 2017/18

Maggior numero di gol in una stagione: 15 (2017/18, record)

Il Barcellona

Highlights finale 2021: Chelsea - Barcelona 0-4

Ha vinto meritatamente l'anno scorso, ha dominato anche in campionato ed è stato molto convincente, specie nella semifinale di andata contro il Wolfsburg. Sono queste le partite che vuoi giocare: dobbiamo concentrarci su di noi ed essere pronte ad affrontarle.

"Sono molto emozionata, tutta la squadra lo è. Sarà una partita da storia del calcio". Ada Hegerberg

La sfida tra Hegerberg e Alexia Putellas, vincitrice del Pallone d'Oro

Più interesse c'è per queste partite, meglio è. Bisogna creare un profilo e parlare di calcio femminile tutti i giorni; ovviamente, Alexia è una giocatrice fantastica. Sarà bellissimo. Sono molto emozionata, tutta la squadra lo è. Sarà una partita da storia del calcio e non vedo l'ora.

Essere la miglior marcatrice di tutti i tempi

Controllo ancora le mie statistiche in Champions League, mi danno chiarezza. So di essere sotto di un gol, cioè ne ho segnati 58 in 59 partite, ma avere chiara questa statistica mi sarà utile.