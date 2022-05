Finale Europa League – per chi tifare tra Frankfurt e Rangers?

I tifosi di Frankfurt e Rangers sono in trepidante attesa per la finale di mercoledì 18 maggio che deciderà chi metterà le mani sul trofeo della UEFA Europa League.

Ma per chi tiferanno i tifosi neutrali per la prima finale europea di questa stagione? UEFA.com vi spiega alcuni dei motivi per cui tifare una o l'altra squadra nella finale di Siviglia.



Perché dovrei tifare per il Frankfurt?

Il cammino del Frankfurt in Europa League

Colori sociali: nero, rosso, bianco

Nazioni rappresentate nella rosa attuale: Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Colombia, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Marocco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Serbia, Svizzera, Stati Uniti.

Nessuna squadra tedesca ha mai vinto questo trofeo nell'era della UEFA Europa League, ma poche hanno un rapporto con la competizione come l'Eintracht Frankfurt. Il dolore per la sconfitta ai rigori contro il Chelsea nella semifinale 2018/19 è ancora vivo e ha contribuito ad alimentare il desiderio di vincere un primo trofeo europeo dopo 42 anni di digiuno.

E come si può non amare la squadra del cuore del pilota di Formula 1, Sebastian Vettel? I tedeschi giocano un calcio dinamico e divertente che raramente permette a tifosi e avversari di annoiarsi. Fuori dal campo, i loro sostenitori hanno incarnato lo spirito dell'Europa League riversandosi in massa nelle trasferte come fatto nel 2018/19. Le scene viste al Camp Nou, per non parlare delle partite in casa, sono state a dir poco straordinarie.

A differenza dei Rangers, i vincitori della Coppa UEFA 1979/80 non hanno mai partecipato alla UEFA Champions League. Facendo il tifo per il Frankfurt si sostiene una squadra che rappresenta il meglio del calcio tedesco; una squadra che vuole sognare e che ha già pronto l'abito elegante per prendere parte per la prima volta nella sua storia alle partite della massima competizione europea per club.

Perché dovrei tifare per i Rangers?

Il cammino dei Rangers in Europa League

Colori sociali: blu, bianco, rosso

Nazioni rappresentate nella rosa attuale: Colombia, Croazia, Inghilterra, Finlandia, Germania, Costa d'Avorio, Giamaica, Nigeria, Irlanda del Nord, Scozia, Stati Uniti, Galles, Zambia.

Se optate per i Rangers, sceglierete una squadra dalla grande tradizione europea. Fondato nel 1872, è uno dei club più antichi d'Europa e vanta una ricca bacheca di trofei: ha vinto 55 titoli scozzesi e ha conquistato anche trofei continentali, come la Coppa delle Coppe vinta nell'anno del suo centenario, il 1972. Per gli amanti delle cifre tonde, gli scozzesi potrebbero vincere l'Europa League a 50 anni dall'ultimo trionfo continentale.

Per quanto riguarda la finale di Europa League di questa stagione, i Rangers partono sulla carta da sfavoriti: sono 34esimi nel ranking UEFA, a sette posizioni dal Frankfurt. Per dirla tutta, gli scozzesi sono stati sfavoriti per gran parte della stagione ma sono arrivati ugualmente in finale. Hanno perso le prime partite del girone, e a novembre l'allenatore Steven Gerrard ha lasciato il club per l'Aston Villa. Col nuovo tecnico Giovanni van Bronckhorst (giocatore dei Rangers negli anni '90), hanno eliminato alcune squadre abituate al palcoscenico della UEFA Champions League, come Dortmund e Lipsia, anche dopo aver perso l'attaccante Alfredo Morelos per infortunio.

I Light Blues hanno quindi una tradizione, uno spirito e una mentalità che non si abbatte mai e, se in giornata, sono letteralmente inarrestabili. Inoltre possono contare su alcuni tifosi d'eccezione come lo chef televisivo Gordon Ramsey (che in passato ha giocato nelle giovanili dei Rangers), nonché Angus Young degli AC/DC.