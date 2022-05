Le partite più belle di questa Women's Champions League: qual è la tua preferita?

La UEFA Women's Champions League 2021/22 nel suo nuovo formato ha regalato gol e spettacolo per tutta la stagione.

Con la finale tra Barcelona e Lyon in arrivo sabato, UEFA.com vi racconta le cinque partite più belle dalla fase a gironi in poi. Vota la tua preferita.

Highlights: Paris 1-2 Lyon

30/04/2022, ritorno semifinale

La rivalità tra Paris e Lyon è diventata una delle più sentite a livello europeo, con le due squadre che si sono affrontate dieci volte nella competizione, eguagliando il record stabilito dalla sfida tra Chelsea-Wolfsburg all'inizio della stagione. La partita come prevedibile ha regalato emozioni e spettacolo, col Lyon che si è vendicato della vittoria del Paris della passata stagione che aveva interrotto il regno quinquennale dell'OL. Dopo il 3-2 del Lyon nell'andata, nel ritorno Ada Hegerberg porta subito in vantaggio le ospiti. Poco dopo però Marie-Antoinette Katoto segna il gol del pari, ma a sette minuti dalla fine Wendie Renard silenzia i 43.255 spettatori realizzando di testa la rete che chiude la qualificazione (dopo aver segnato nella settimana precedente il suo storico 100° gol europeo).

Highlights: Paris - Bayern 2-2 

30/03/2022, ritorno quarti di finale

Solo una partita della fase a gironi va ai supplementari. All'andata il Bayern aveva segnato sul finale la rete del 2-1 dopo la doppietta di Katoto. Nel ritorno il risultato si inverte e le bavaresi vincono 2-1 dopo i tempi regolamentari portando la sfida ai supplementari. Non serve però arrivare ai rigori perché Ramona Bachmann, entrata dalla panchina, al 112' segna la rete che regala il passaggio del turno alle padrone di casa del Paris

Highlights: Wolfsburg - Chelsea 4-0 

16/12/2021, sesta giornata fase a gironi

Praticamente tutte le partite del Gruppo A meritano di stare in questo articolo, come ad esempio il 3-3 in rimonta del Chelsea contro il Wolfsburg alla prima giornata. Tra queste però spicca il ritorno tra Wolfsburg e Chelsea in cui le tedesche vincono 4-0 e condannano le vice campionesse della passata edizione all'uscita nella fase a gironi in virtù della differenza reti a tre squadre con la Juventus.

Highlights: Arsenal - Barcelona 0-4 

09/12/2021, quinta giornata fase a gironi

Dopo il 4-1 in Spagna, il Barcellona travolge le Gunners nello stadio della squadra maschile per 4-0. Le campionesse in carica dimostrano la stessa carica agonistica vista nel 4-0 sul Chelsea nella finale 2021 - e fanno un altro passo verso il primo posto a punteggio pieno nel Gruppo C.

Highlights: Wolfsburg - Juventus 0-2 

18/11/2021, quarta giornata fase a gironi

Alla quarta giornata la Juventus dimostra che il Gruppo A non è un affare privato tra Wolfsburg e Chelsea. Dopo aver perso in casa col Chelsea alla seconda giornata, la Juve pareggia 2-2 col Wolfsburg grazie a un gol sul finale di Cristiana Girelli. Ciò che è assolutamente inaspettato è la vittoria in Germania contro le due volte campionesse d'Europa. La Juve si impone 2-0 grazie a un autogol su cross di Girelli e alla rete sul finale di Andrea Stašková dopo una bella azione personale di Barbara Bonansea.

Il momento imperdibile: l'esultanza dell'intera panchina dopo il gol di Stašková.