Finale di UEFA Europa League: intervista con James Tavernier, capitano dei Rangers

Dopo aver perso le prime due partite della fase a gironi di UEFA Europa League, e prima che l'allenatore Steven Gerrard andasse all'Aston Villa, i Rangers non sembravano certo i candidati ideali per la finale, ma con il grande contributo del capitano James Tavernier sono riusciti a raggiungerla.

Capocannoniere a sorpresa del torneo con sette gol, il 30enne terzino destro è salito in cattedra in assenza dell'attaccante Alfredo Morelos, infortunato. L'ex difensore di Leeds United e Newcastle United parla a UEFA.com dei suoi idoli, Marcelo e Dani Alves, e di come i Rangers siano riusciti a fare bene in Europa.

Sull'Eintracht, avversario in finale

Il cammino dei Rangers verso la finale di Europa League

Sarà una partita speciale. Se faremo vedere la versione migliore di noi, se giocheremo al meglio e se daremo tutto in campo, non avremo rimpianti. È un'occasione enorme; ovviamente dobbiamo tenere presente che è una finale, ma non possiamo lasciare che la tensione abbia il sopravvento.

Il Francoforte è pericoloso con il suo gioco offensivo, come si è visto contro il West Ham. Dobbiamo rispettarlo, indipendentemente dalla sua posizione in campionato. Studieremo un piano gara e cercheremo di seguirlo nel miglior modo possibile.

Essere uno dei difensori più offensivi d'Europa

Mi è sempre piaciuto spingermi in avanti, anche in allenamento, e mi piace segnare. Sono sempre stato molto competitivo e anche da giovanissimo volevo che il mio nome comparisse sul tabellino dei marcatori. Guarda Trent [Alexander-Arnold], Reece James, Dani Alves, Marcelo, Roberto Carlos... Ora si vedono terzini molto offensivi, che non pensano solo a difendere ma contribuiscono anche con assist e goal.

Tutti i gol di Tavernier in Europa League

Ho sempre ammirato Marcelo e Dani Alves; erano i miei idoli, così come Cafu. Mi piacevano i brasiliani, come Dani Alves e Marcelo; non a caso hanno vinto molto e sono giocatori a cui sono molto legato.

Gli attaccanti dei Rangers si sentono in pericolo perché segno? Cerco ancora di agganciare Alfredo [Morelos]. È il nostro miglior marcatore e mi mancano tre gol: è il mio obiettivo e non vedo l'ora di raggiungerlo.

Essere capitano dei Rangers

Cerco solo di dare l'esempio per fare da traino agli altri. Spero di poterlo fare anche in finale. Abbiamo un gruppo di giocatori di grande esperienza, come Greggsy [il portiere Allan McGregor], Davo [il difensore Steven Davis], Aaron Ramsey e Connor [Goldson], ma anche altri. Siamo un grande gruppo ed è il miglior spogliatoio in cui sia mai stato. Se qualcuno ha bisogno di una mano, siamo tutti uniti. Se c'è qualcosa da cambiare ne parliamo, ma siamo tutti sulla stessa barca.

Il viaggio dei Rangers verso la finale

Tavernier: "Sogniamo la vittoria"

Siamo stati bene insieme, ci siamo sostenuti a vicenda e non è una sorpresa essere in finale. Ce la meritiamo, perché ci sosteniamo a vicenda ogni singolo giorno per migliorarci. Abbiamo definito un obiettivo minimo e l'abbiamo anche superato.

Due settimane fa ho parlato con Connor [Goldson] e ho detto: "Abbiamo buone possibilità di vincere". Abbiamo battuto il Dortmund e giochiamo contro un'altra squadra che ha eliminato una favorita: il West Ham, che è in Premier League. Rispettiamo il Frankfurt, perché si è guadagnato il diritto di essere in finale, ma è una partita secca e siamo pronti.