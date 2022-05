UEFA Europa League 2021/22: la stagione in numeri

12 L'Eintracht Frankfurt è ancora imbattuto in questa stagione (V7 P5) e punta a diventare la terza squadra nell'era della UEFA Europa League a chiudere senza sconfitte dopo Chelsea (2018) e Villarreal (2021).

7 I sette gol segnati dal capocannoniere di Europa League, James Tavernier, sono stati tutti messi a segno nella fase a eliminazione diretta e sono stati tutti i primi gol delle quattro gare giocate in casa dalla formazione scozzese. Piccolo particolare: è un terzino destro.

9:34 Patson Daka ha segnato la tripletta più veloce nella storia dell'Europa League quando il suo Leicester ha rimontato il 2-0 iniziale in casa dello Spartak Moskva alla terza giornata. Lo zambiano 25 minuti dopo ha sigillato la vittoria degli inglesi segnando il suo quarto gol della serata.

Guarda la tripletta più veloce dell'Europa League di Daka

22 Il Galatasaray ha superato da imbattuto una fase a gironi UEFA per la prima volta in 22 partecipazioni. Anche Frankfurt, Monaco e Lyon sono arrivati alla fase a eliminazione diretta senza sconfitte.

1 Il West Ham è tornato a giocare una fase a gironi UEFA per la prima volta dal 2006/07.

5 Filip Kostić con cinque assist ha fatto più passaggi decisivi di tutti in questa edizione della competizione. I suoi assist hanno fatto segnare cinque diversi calciatori: Sam Lammers, Gonçalo Paciência, Djibril Sow, Rafael Borré e Guido Rodríguez su autogol.

80,9 delle 40 partecipanti a questa edizione, i Rangers sono al 23° posto nella classifica dei passaggi completati (80,9%); il Frankfurt invece è al 29° posto (79,1%).

3 Il Braga ha battuto lo Sheriff per 3-2 ai calci di rigore negli spareggi per la fase a eliminazione diretta nell'unica sfida decisa dai rigori. In questa gara sono stati segnati il minor numero di rigori per vincere una partita di Europa League.

Highlights: Braga - Sheriff 2-0 (3-2 dcr)

16 L'esterno del Braga nativo della Guinea-Bissau, Roger Fernandes, è diventato il più giovane di sempre a esordire in Europa League a 16 anni e 88 giorni quando è entrato dalla panchina nell'andata dello spareggio in casa dello Sheriff.

41 Il portiere del Legia, Artur Boruc, è stato il più anziano a scendere in campo in questa edizione. Con 41 anni è di un anno più vecchio di Joaquìn del Betis e Allan McGregor del Rangers.

4 Nonostante si siano disputate meno partite nel 2021/22, quattro sfide a eliminazione diretta sono andate ai supplementari. Mai in Europa League si è arrivati cinque volte ai supplementari, finale compresa.

6 Il Lyon ha allungato la striscia di vittorie in trasferte di Europa League a sei gare. La squadra francese aveva eguagliato il record di Atlético de Madrid (2011–12) e Porto (2010–11) prima del pari in casa del West Ham nei quarti di finale.

12,60 Il gol di Eljif Elmas col Napoli contro lo Spartak Moskva alla seconda giornata è stato messo a segno dopo 12,60 secondi, ed è stato il secondo più veloce nella storia della UEFA Europa League. Al primo posto resiste la rete di Jan Sýkora messa a segno dopo 10,69 secondi col Liberec in casa del Qarabağ nel 2016/17. La formazione italiana nonostante il vantaggio immediato ha poi perso 3-2.

Highlights: Spartak Moskva - Napoli 2-1 

22 I Rangers hanno il miglior attacco di questa edizione con 22 gol, due più del Frankfurt al secondo posto. La formazione scozzese tuttavia ha giocato due partite in più.

7 Per la settima stagione consecutiva, una squadra inglese è arrivata in semifinale; tuttavia il record della Spagna di otto anni di fila in semifinale si è fermato in questa edizione.

53 Sono stati segnati 53 gol nelle otto sfide degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, una media di 6,6 a doppio confronto.

2 Rangers e Frankfurt erano stati inseriti in seconda fascia nel sorteggio di agosto per la fase a gironi. Il Frankfurt è salito al 27° nel ranking UEFA dopo aver iniziato la stagione al 48°, mentre i Rangers sono saliti dal 52° al 34°.

11 Daichi Kamada ha segnato 11 gol in 22 partite complessive in Europa League (dalla fase a gironi), ovvero lo stesso numero di reti messe a segno in 94 partite di Bundesliga. L'attaccante giapponese in questa edizione ha realizzato cinque gol in 12 presenze.