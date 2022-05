Istvan Kovacs dirigerà la finale di UEFA Europa Conference League

La Commissione Arbitri UEFA ha reso noto che sarà il romeno Istvan Kovacs ad arbitrare la finale di UEFA Europa Conference League 2022 tra AS Roma e Feyenoord, che si disputerà all'Arena Kombëtare di Tirana, Albania, mercoledì 25 maggio alle 21:00 CET.

Kovacs è un arbitro internazionale dal 2010 e dirigerà la sua prima finale di una competizione UEFA per club. In questa stagione, il 37enne ha arbitrato dieci partite in competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di andata di UEFA Champions League tra Manchester City FC e Real Madrid CF.

Highlights: Man. City - Real Madrid 4-3

Kovacs sarà assistito dai connazionali Vasile Florin Marinescu e Mihai-Ovidiu Artene. Il quarto ufficiale di gara, Sandro Schärer, proviene dalla Svizzera. Il ruolo di VAR è stato affidato a Marco Fritz (Germania), che sarà assistito dai connazionali Christian Dingert e Bastian Dankert.

Squadra arbitrale finale UEFA Europa Conference League 2022

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)

Assistenti: Vasile Florin Marinescu, Mihai-Ovidiu Artene (entrambi Romania)

Quarto ufficiale: Sandro Schärer (Svizzera)

VAR: Marco Fritz (Germania)

Assistente VAR: Christian Dingert (Germania)

Supporto VAR: Bastian Dankert (Germania)