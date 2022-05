Slavko Vinčić dirigerà la finale di UEFA Europa League 2022

Slavko Vinčić arbitrerà la finale di UEFA Europa League 2022 tra Eintracht Frankfurt e Rangers FC, che si disputerà all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, Spagna, mercoledì 18 maggio alle 21:00 CET.

Arbitro internazionale dal 2010, il 42enne sloveno ha diretto nove partite di UEFA Champions League in questa stagione a partire dagli spareggi, tra cui l'andata dei quarti di finale tra FC Bayern München e Villarreal CF. Vinčić parteciperà per la terza volta a una finale di una grande competizione UEFA per club, dopo aver ricoperto il ruolo di quarto ufficiale nella finale di UEFA Europa League 2021 e di assistente arbitrale aggiuntivo nella finale di UEFA Europa League 2017.

Highlights: Bayern - Villarreal 1-1

Vinčić sarà assistito dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Il quarto ufficiale, Srđjan Jovanović, proviene dalla Serbia. Il ruolo di VAR è stato assegnato a Paulus van Boekel (Olanda), che sarà coadiuvato dallo sloveno Jure Praprotnik e dagli spagnoli Alejandro Hernandez Hernandez e Roberto Diaz Perez del Palomar.

Squadra arbitrale finale UEFA Europa League 2022

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia)

Assistenti: Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič (entrambi Slovenia)

Quarto ufficiale: Srdjan Jovanović (Serbia)

VAR: Paulus van Boekel (Olanda)

Assistenti VAR: Jure Praprotnik (Slovenia), Alejandro Hernandez Hernandez (Spagna), Roberto

Diaz Perez del Palomar (Spagna)