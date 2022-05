La UEFA approva il format e la lista di accesso delle competizioni per club 2024/25

Dopo un'esaustiva consultazione con le parti interessate, oggi a Vienna il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato definitivamente il format e la lista di accesso delle competizioni europee per club a partire dalla stagione 2024/25. Come deciso il 19 aprile 2021, sarà introdotto il cosiddetto “sistema svizzero”.

Le principali variazioni riguardano la riduzione da dieci partite a otto nella fase campionato di UEFA Champions League e l'assegnazione di due dei quattro posti in più disponibili in UEFA Champions League: due posti non saranno assegnati in base ai coefficienti per club. Questo ribadisce il grande impegno della UEFA a favore di una maggiore apertura delle competizioni e del merito sportivo, riconoscendo al tempo stesso la necessità di tutelare i campionati nazionali.

Le otto partite di UEFA Champions League si giocheranno nelle dieci settimane 'europee' previste dalla decisione di aprile 2021. La UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League godranno di una settimana di esclusività nel calendario.

I quattro posti aggiuntivi, creati grazie all'aumento da 32 a 36 squadre nella fase campionato di UEFA Champions League, saranno assegnati come segue:

• Un posto andrà al club che si classifica terzo nel campionato della quinta federazione nel ranking UEFA.

• Un posto sarà assegnato a una vincitrice del campionato, aumentando da quattro a cinque il numero di squadre che si qualificano attraverso il cosiddetto “percorso Campioni”.

• Gli ultimi due posti andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente (numero totale di punti diviso numero di squadre partecipanti). Queste due federazioni guadagneranno un posto, spettante al club che ottiene la miglior posizione in campionato dietro le posizioni che danno la qualificazione alla UEFA Champions League. Utilizzando ad esempio la stagione in corso, le due federazioni che avrebbero un posto in più in Champions League in base ai risultati collettivi dei loro club sarebbero Inghilterra e Olanda.

• Il Comitato Esecutivo UEFA ha ribadito che tutte le partite prima della finale si giocheranno sempre a metà settimana, riconoscendo l'importanza del calendario nazionale in tutta Europa.

A proposito di queste decisioni, il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato:

“Oggi, la UEFA ha dimostrato chiaramente di impegnarsi al massimo per rispettare i valori fondamentali dello sport e difendere del principio di apertura delle competizioni, con qualificazioni basate sul merito sportivo: questo è pienamente in linea con i valori e il modello sportivo europeo basato sulla solidarietà”.

“Le decisioni di oggi concludono un lungo processo di consultazione durante il quale abbiamo ascoltato le idee di tifosi, giocatori, allenatori, federazioni, club e leghe, con l'obiettivo di trovare la migliore soluzione per la crescita e il successo del calcio europeo per nazionali e per club”.

“Siamo convinti che il format scelto migliorerà l'equilibrio competitivo e genererà ricavi sostanziosi da distribuire alle società, alle leghe e al calcio di base in tutto il continente, aumentando l'attrattiva e la popolarità delle nostre competizioni per club”.

“Sono molto contento che la decisione del Comitato Esecutivo UEFA sia stata unanime, con la European Club Association, le European Leagues e le federazioni d'accordo con la proposta. È l'ennesima prova che il calcio europeo è più unito che mai”.

“Dunque, la qualificazione continuerà a basarsi puramente sui risultati sportivi e tutti i club potranno sognare di partecipare alle nostre competizioni”.

Format: riepilogo

Con l'aumento del numero di squadre partecipanti alla UEFA Champions League, da 32 a 36, il cambiamento più importante riguarda la fase a gironi, che diventa un'unica fase in stile campionato con tutte le formazioni in gara. Nella fase campionato, a ogni club saranno garantite almeno otto partite contro otto squadre diverse (quattro partite in casa, quattro in trasferta), rispetto alle precedenti sei partite contro tre squadre (in casa e in trasferta).

Le prime otto classificate nella fase campionato si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta, mentre le squadre che si classificano dal nono al 24esimo posto si sfideranno in spareggi in due partite per approdare agli ottavi di finale.

Cambiamenti di format simili saranno applicati anche alla UEFA Europa League (otto partite nella fase campionato) e alla UEFA Europa Conference League (sei partite nella fase campionato), con 36 squadre partecipanti alla fase campionato di entrambe le competizioni.