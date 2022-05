Prima partita di UEFA EURO 2024 a Monaco, finale a Berlino

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato il calendario di UEFA EURO 2024, che disputerà in 10 città tedesche dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La partita inaugurale si giocherà alla Munich Football Arena, mentre la finale si disputerà all'Olympiastadion di Berlino.

La Germania padrona di casa sarà la prima squadra del Gruppo A e giocherà la partita inaugurale alla Munich Football Arena il 14 giugno 2024. Le altre partite e gli orari saranno annunciati in prossimità del sorteggio della fase finale, in programma il 2 dicembre 2023 all'Elbphilharmonie di Amburgo. Il sorteggio delle qualificazioni si svolgerà il 9 ottobre 2022 alla Festhalle Frankfurt.

Guarda i più bei momenti di Lahm a EURO

Philipp Lahm, direttore del torneo per UEFA EURO 2024, ha dichiarato: "Sono sicuro che EURO 2024 sarà un torneo molto interessante. Molte tra le squadre più forti del mondo si sfideranno nel cuore dell'Europa. Possiamo aspettarci grandi partite e un torneo emozionante sotto ogni aspetto, proprio a casa nostra. Ospitare un Campionato Europeo rende l'evento ancora più emozionante".

Celia Šašić, vicepresidente della Federcalcio tedesca (DFB) e ambasciatrice di UEFA EURO 2024, ha dichiarato: “La pubblicazione del calendario di EURO è come un calcio d'inizio. L'attesa e la preparazione di tutte le 51 partite fa parte di un processo che porta al primo momento clou: la partita inaugurale. Vogliamo che EURO in Germania sia un vero momento clou e dimostrare il forte legame che c'è tra il calcio e la società”.

UEFA EURO 2024 si disputerà in 10 città

Martin Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, ha dichiarato: “Con la pubblicazione del calendario del torneo, siamo un passo più vicini. Abbiamo costruito solide basi e ora possiamo pensare al sorteggio delle qualificazioni del 9 ottobre a Francoforte, dove le squadre sapranno chi affronteranno nel cammino verso la Germania".

Per la prima volta, la sostenibilità è stata inserita come criterio nel regolamento del torneo. Di conseguenza, le città sono state suddivise in tre raggruppamenti: “Nord/Nordest” (Berlino, Amburgo, Lipsia), “Ovest” (Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Colonia) e “Sud” (Francoforte, Monaco, Stoccarda).

Le partite di ogni girone si disputeranno solo in due raggruppamenti, in modo da ridurre le distanze di viaggio per le squadre e i tifosi e favorire le delegazioni delle squadre che si spostano in treno o in autobus dai ritiri agli stadi durante la fase a gironi.

Il regolamento completo del torneo sarà pubblicato su UEFA.com il 16 maggio.