Le partite più belle della Champions League 2021/22 - scegli la tua preferita

Gol a raffica, emozioni fino agli ultimi secondi dei minuti di recupero e imprese epiche contro ogni pronostico, la UEFA Champions League 2021/22 è stata un'edizione indimenticabile sotto tutti i punti di vista.

Con la stagione che si avvia verso la finale di Parigi, UEFA.com vi racconta dieci partite che ci hanno tenuto incollati allo schermo più delle altre. Vota la tua preferita.

Highlights: Manchester City 6-3 Leipzig

15/09/2021, prima giornata fase a gironi

In qualsiasi altro giorno, il calciatore del Leipzig, Christopher Nkunku, sarebbe uscito tra gli applausi dopo una tripletta nello stadio del City of Manchester, ma la sua prestazione della prima giornata viene messa in ombra dalla grande serata del City. Questa vittoria è una prima dichiarazione di intenti della squadra di Pep Guardiola in quella che rimane la partita con più gol fatti in questa stagione.

Il momento imperdibile: Jack Grealish fa il suo esordio in Champions League in questa gara dopo il trasferimento estivo al City e sugella l'occasione con uno straordinario gol che vale il 4-2 momentaneo.

28/09/2021, seconda giornata fase a gironi

Tra i momenti 'Davide contro Golia', difficilmente si potrà superare l'impresa di una esordiente nella competizione che batte la squadra con più Coppe dei Campioni in bacheca e per di più a domicilio. Lo Sheriff stupisce tutta Europa battendo i pluricampioni del Real Madrid e vola a punteggio pieno nel Gruppo D dopo due giornate. "Sono emozionato e grato ai miei ragazzi per quello che hanno fatto oggi. Sono scesi in campo da squadra e hanno meritato la vittoria", ha raccontato il tecnico Yuriy Vernydub dopo la partita.

Il momento imperdibile: lo splendido gol al volo di Sébastien Thill al 90' che ha regalato allo Sheriff una incredibile vittoria al Santiago Bernabéu, è entrata di diritto nella storia della competizione.

Highlights: Porto - Liverpool 1-5 

28/09/2021, seconda giornata fase a gironi

I tre attaccanti del Liverpool - Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino - firmano i cinque gol dei Reds dimostrando tutta la forza del reparto offensivo del club. Reparto che sarebbe stato ulteriormente rinforzato quattro mesi dopo con l'arrivo di un calciatore che in questa partita veste la maglia del Porto, ovvero Luis Díaz.

Il momento imperdibile: il giovane calciatore del Liverpool, Curtis Jones, mette lo zampino in quattro dei gol della sua squadra, facendo due assist in una performance definita "fantastica" dal capitano Jordan Henderson.

20/10/2021, terza giornata fase a gironi

Con tre punti conquistati nelle prime due giornate in un girone difficile con Young Boys e i futuri semifinalisti del Villarreal, il Manchester United non può permettersi un altro passo falso. Sotto per 2-0 all'Old Trafford dopo soli 29 minuti, i Red Devils giocano un grande secondo tempo e ribaltano il risultato sul finale con una rete del solito Cristiano Ronaldo.

Il momento imperdibile: Ronaldo si materializza in area all'81' segnando di testa la rete della vittoria e mandando in estasi la squadra e il pubblico.

Highlights: Ajax - Sporting CP 4-2 

07/12/2021, sesta giornata fase a gironi

Già certo del primo posto nel Gruppo C, l'Ajax si presenta alla sfida della sesta giornata contro lo Sporting in gran forma e con un Sébastien Haller in grande spolvero. Haller apre le marcature dal dischetto dopo otto minuti, diventando il secondo calciatore nella storia della Champions League a segnare in tutte e sei le partite del girone e arrivando a dieci gol in questa edizione e al primo posto momentaneo nella classifica marcatori. Inoltre il fatto che ci sia riuscito nella sua stagione d'esordio rende l'impresa ancora più indimenticabile. Grazie alle sue reti, l'Ajax chiude il girone a punteggio pieno.

Il momento imperdibile: nonostante la sconfitta, lo Sporting sorride per il secondo posto ottenuto e per l'esordio in Champions League del 16enne Dário Essugo.

07/12/2021, sesta giornata fase a gironi

Col Liverpool matematicamente primo del Gruppo B, Porto e Atlético si affrontano all'ultima giornata con in palio il secondo posto. L'Atlético inizia la partita al quarto posto e al 13' perde Luis Suárez per infortunio. Nella ripresa Antoine Griezmann porta gli spagnoli in vantaggio, ma nei minuti di recupero le due squadre segnano ben tre gol che fissano il risultato sull'1-3 per l'Atlético. 

Il momento imperdibile: il 2-0 di Ángel Correa al 90'; l'esultanza della squadra e di Diego Simeone per un'impresa che sembrava impossibile alla vigilia.

Highlights: Real Madrid - Paris 3-1 

09/03/2022, ritorno ottavi di finale

Al 94' della gara d'andata, Kylian Mbappé segna il gol che regala la vittoria al Paris. Quando al ritorno al Santiago Bernabéu l'attaccante francese realizza il 2-0 complessivo poco prima dell'intervallo, in molti pensano che la qualificazione sia ormai decisa. In molti tranne Karim Benzema che in 17 minuti mette a segno una tripletta che ribalta il risultato e manda le Merengues ai quarti di finale.

Il momento imperdibile: lo splendido tiro di Benzema da fuori area che vale la tripletta e il passaggio del turno dopo soli due minuti dal suo secondo gol.

16/03/2022, ritorno ottavi di finale

I maestri della difesa della Juventus cadono a Torino contro un avversario che fa anch'esso della difesa la sua arma letale. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno il Villarreal si affida ai guantoni di Gerónimo Rulli per mantenere il risultato sullo 0-0. Negli ultimi 12 minuti però il Sottomarino Giallo cambia marcia e infligge tre gol alla Juve su tre contropiedi micidiali, qualificandosi così ai quarti di finale.

Il momento imperdibile: Gerard Moreno è in campo da soli tre minuti quando al Villarreal viene assegnato un calcio di rigore. L'esperto calciatore spagnolo batte con freddezza Wojciech Szczęsny e spiana la strada alla sua squadra verso la qualificazione.

Highlights: Manchester City - Real Madrid 4-3 

26/04/2022, andata semifinale

Kevin De Bruyne segna il gol più veloce di sempre in una semifinale di Champions League portando in vantaggio il City dopo soli due minuti, e quando Gabriel Jesus raddoppia, la qualificazione sembra prendere la strada di Manchester. Il Real Madrid però non è una squadra che si arrende facilmente e accorcia più volte il risultato perdendo alla fine di un solo gol in una partita che entra di diritto nella storia.

Il momento imperdibile

Il rigore alla 'Panenka' di Benzema all'82' è tanto fondamentale quanto sublime e ha mantenuto il Real pienamente in corsa per la qualificazione in vista del ritorno.