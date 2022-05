Europa League: qual è la tua partita preferita della stagione?

Ancora una volta, la UEFA Europa League 2021/22 non ha deluso, regalando partite emozionanti e un'altra stagione fantastica di competizioni europee.

Mentre il torneo si avvia alla conclusione, UEFA.com seleziona dieci partite che ci hanno fatto saltare in piedi allo stadio o a casa: vota la tua preferita!

Highlights: Rangers - Leipzig 3-1

05/05/2022, semifinale di ritorno

Dopo aver subito per gran parte della semifinale di andata, limitando la sconfitta a un 1-0, la squadra scozzese attacca fin dall'inizio a Glasgow. Mentre il vecchio stadio trema (letteralmente), i Rangers ribaltano ben presto la sconfitta. Il Lipsia riporta il punteggio complessivo in parità e raggiunge i tempi supplementari, ma alla fine John Lundstram firma il gol della vittoria.

Momento imperdibile: l'esultanza di Lundstram dopo la rete decisiva.

14/04/2022, ritorno quarti di finale

La squadra spagnola parte favorita dopo aver pareggiato 1-1 in trasferta, ma viene clamorosamente sopraffatta al Camp Nou da una doppietta di Filip Kostić e un gol di Rafael Borré. L'undici di Xavi Hernández reagisce due volte nel recupero ma non riesce a negare al Francoforte uno storico successo.

Momento imperdibile: il secondo gol di Borré con un tiro da 25 metri che si insacca all'incrocio.

Highlights: West Ham - Sevilla 2-0

17/03/2022, ritorno ottavi di finale

Gli specialisti dell'Europa League chiudono l'andata in vantaggio per 1-0 ma non sanno rispondere all'implacabile squadra di David Moyes al ritorno. Un colpo di testa di Tomáš Souček porta il risultato complessivo in parità, e anche se il Siviglia resiste ai supplementari, Andriy Yarmolenko firma il gol vincente e manda in estasi il London Stadium.

Momento imperdibile: la festa sugli spalti dopo il gol di Yarmolenko al 112'.

24/02/2022, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta

Dopo aver pareggiato in casa all'andata, i blaugrana vanno a Napoli, ma la trasferta non sembra preoccuparli. Jordi Alba e Frenkie de Jong aprono le danze nei primi 13 minuti e quando Pierre-Emerick Aubameyang segna il 4-1 nella ripresa, il Napoli perde definitivamente le speranze.

Momento imperdibile: il tiro di De Jong dal limite dell'area per il 2-0.

Highlights: Dortmund - Rangers 2-4

17/02/2022, andata spareggi fase a eliminazione diretta

I campioni di Scozia avevano segnato solo sei gol in altrettante partite del girone, ma agli spareggi ne segnano quattro in 17 minuti e lasciano il Dortmund sbalordito. James Tavernier, Alfredo Morelos, John Lundstram e un autogol affondano la formazione tedesca in soli 54 minuti.

Momento imperdibile: il gol del 3-0 di Lundstram.

25/11/2021, quinta giornata fase a gironi

Anche il Celtic riserva qualche colpo di scena. I gol di Josip Juranović e Jota sembrava ridare qualche speranza di qualificazione al Celtic, ma a portare a casa i tre punti – e suggellare il primo posto nel girone – è il Leverkusen, con le reti di Robert Andrich e Moussa Diaby negli ultimi otto minuti. Momento imperdibile: l'assist alla Cruyff di Florian Wirtz per il gol della vittoria di Diabyr.

Highlights: Galatasaray - Marseille 4-2

25/11/2021, quinta giornata fase a gironi

Dopo appena tre gol nelle prime quattro partite, nessuno pensa che la squadra turca possa dilagare contro il Marsiglia, e invece i padroni di casa suggellano la qualificazione in grande stile. Alexandru Cicaldau e un autogol accendono i tifosi del Galatasaray, che vince anche grazie all'esperienza di Sofiane Feghouli e Ryan Babel.

Momento imperdibile: la determinazione di Kerem Aktürkoğlu, che conquista un pallone e si lancia in avanti per propiziare il terzo gol del Galatasaray.

21/10/2021, terza giornata fase a gironi

Il Lione segna più gol e totalizza più punti di qualsiasi altra squadra nella fase a gironi, e questa partita dimostra perché. Sotto di due gol dopo 20 minuti, la squadra francese torna a ruggire con Karl Toko Ekambi, che segna due gol e serve l'assist per il 3-2 di Lucas Paquetá.

Momento imperdibile: il cross d'esterno di Ekambi per Paquetá.

Highlights: Spartak Moskva - Leicester 3-4

20/10/2021, terza giornata fase a gironi

"Avrò fatto abbastanza per guadagnarmi un posto da titolare? Non so", commenta ironicamente Patson Daka dopo i quattro gol da una situazione di svantaggio per 2-0. Le prime tre reti dell'attaccante zambiano costituiscono anche la tripletta più veloce nella storia della competizione, in nove minuti e 34 secondi.

Momento imperdibile: il tempismo perfetto di Daka, che evita il fuorigioco e completa una tripletta da record.

16/09/2021, prima giornata fase a gironi

In svantaggio di due gol dopo 27 minuti nella prima partita del girone, il Betis vive una partenza da incubo ma risponde con una rimonta da sogno. Ventisei minuti dopo, la squadra è sul 4-2 grazie a Juan Miranda, a una doppietta di Juanmi e a un gol di Borja Iglesias.

Momento imperdibile: lo stop di petto e la precisa finalizzazione di Juanmi per il quarto gol del Betis.