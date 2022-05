UEFA Europa Conference League, Roma - Feyenoord: guida alla finale

La finale della prima edizione di UEFA Europa Conference League tra Roma e Feyenoord, è l'occasione unica per completare una collezione di coppe nonché per due degli attaccanti più in forma, di chiudere col titolo di capocannoniere.

Presentato da Enterprise Rent-A-Car, vi raccontiamo gli spunti più interessanti della finale.

Riuscirà Mourinho a completare la collezione?

Mourinho joins exclusive club: European trophies with three clubs

Poco avvezzo a mostrare i suoi sentimenti più intimi, José Mourinho al termine della partita che ha qualificato la sua Roma in finale, è scoppiato in un pianto liberatorio. Il 59enne portoghese ha detto: "Ho pianto perché le mie emozioni erano con tutti quelli che amano questo club. Questo è un club enorme che non ha una bacheca all'altezza del suo cuore".

La Roma non ha mai vinto una competizione europea ma è arrivata due volte seconda in Europa: la prima in Coppa dei Campioni del 1984, la seconda nel 1991 in Coppa UEFA. Tuttavia è allenata da uno specialista delle competizioni europee, ovvero Mourinho. Il tecnico portoghese ha vinto due UEFA Champions League (col Porto nel 2004 e con l'Inter nel 2010) e due Coppe UEFA/UEFA Europa League (Porto 2003, Manchester United 2017). Se dovesse vincere la UEFA Europa Conference League, lo 'Special One' sarebbe il primo a vincere le tre principali competizioni UEFA per club in corso.

...e se vincesse il Feyenoord?

2002 final highlights: Feyenoord 3-2 Dortmund

Il Feyenoord è in corsa per completare lo stesso set di trofei di Mourinho. Gli olandesi infatti hanno vinto la UEFA Champions League nel 1970 quando si chiamava ancora Coppa dei Campioni, e la Coppa UEFA (l'attuale UEFA Europa League) nel 1974 e 2002.

In caso di vittoria, il club di Rotterdam diventerebbe quindi il primo ad avere in bacheca le coppe delle principali competizioni UEFA per club.

La corsa al titolo di capocannoniere

Highlights andata: Feyenoord - Marseille 3-2 

Tammy Abraham ha raccontato a UEFA.com che Mourinho in estate lo ha convinto a lasiciare il Chelsea per l'Italia chiedendogli: "Preferisci rimanere nella piovosa Inghilterra o venire al sole di Roma?". Finora è stata una decisione vincente, il 24enne ha segnato più di 20 gol in tutte le competizioni nella sua prima stagione nella capitale, di cui nove in UEFA Europa League.

L'unico giocatore che ha fatto più gol in questa nuova competizione è Cyriel Dessers del Feyenoord, che ne ha segnati dieci dall'inizio della fase a gironi. "Chi avrebbe pensato all'inizio della stagione che avremmo raggiunto una finale europea?", ha ammesso l'attaccante belga che ha lasciato il Genk in prestito ad agosto.

I precedenti dicono che la finale sarà molto combattuta

Watch all Tammy Abraham's group stage goals

Roma e Feyenoord si sono affrontati nei sedicesimi di UEFA Europa League 2014/15, quando la formazione del centrocampista Jens Toornstra ha battuto complessivamente per 3-2 i giallorossi. Tuttavia la finale di Europa Conference League è su un piano decisamente diverso rispetto a un sedicesimo di finale.

Il Feyenoord si presenta alla finale con zero nella colonna delle sconfitte dalla fase a gironi (V8 P4), mentre la Roma ha un ruolino di marcia decisamente diverso: sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte. A differenza della Roma, i Rotterdammers hanno già giocato a Tirana in passato; gli olandesi hanno pareggiato 0-0 col Partizani nel primo turno di Coppa delle Coppe 1991/92 al Qemal Stafa Stadium, impianto poi abbattuto per fare spazio alla National Arena.