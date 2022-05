Camila Cabello canta nella cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League 2022, presentata da Pepsi®

Famosa per grandi successi come ‘Bam Bam’, ‘Señorita’ e ‘Havana‘, l'artista cubano-americana Camila Cabello salirà sul palco poco prima dell'inizio della finale di UEFA Champions League, in programma sabato 28 maggio allo Stade de France.

Camila Cabello, cantante "Sono molto entusiasta di esibirmi alla finale di UEFA Champions League! Voglio dare vita a uno spettacolo davvero speciale, che unisca la mia anima latina e uno spirito di unione per gli appassionati di sport e musica di tutto il mondo. Non vedo l'ora!".

Giunta alla sesta edizione, la cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League, presentata da Pepsi, unisce il mondo della musica, dell'intrattenimento e dello sport per offrire una performance di livello mondiale. La cerimonia di apertura del 2022 sarà una straordinaria coreografia di costumi, ballerini e musicisti e regalerà uno spettacolo di pura energia ai tifosi allo stadio e a casa.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA "Siamo entusiasti di collaborare con Pepsi, nostro partner di lunga data, per la cerimonia che precederà la finale di UEFA Champions League 2022. Questi eventi offrono sempre la miglior combinazione di sport e musica: sappiamo che i fan lo adorano e Pepsi è il partner perfetto per darci una mano. Camila Cabello è una delle artiste più famose al mondo e, grazie all'entusiasmo dei tifosi, metterà in scena uno spettacolo indimenticabile".

La finale sarà trasmessa in oltre 200 paesi e territori di tutto il mondo. Camila Cabello salirà sul palco circa 10 minuti prima della partita più importante della stagione nel calcio europeo per club.