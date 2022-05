Anteprima finale Europa Conference League, Eintracht Frankfurt - Rangers: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Eintracht Frankfurt e Rangers si affronteranno mercoledì 18 maggio in finale di UEFA Europa League allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

Dove guardare Frankfurt - Rangers

Clicca qui per scoprire dove guardare la UEFA Europa League in TV.

Cosa devo sapere?

Highlights: Barcelona - Frankfurt 2-3 

Vincitore della Coppa UEFA nel 1980, in questa edizione il Frankfurt si è distinto, oltre che per le sue prestazioni, anche per il calore dei suoi tifosi che hanno riempito gli stadi di tutta Europa, come in occasione della vittoria per 3-2 al Camp Nou che è costata l'eliminazione al Barcellona. La sfida coi Rangers riporta in mente un'altra celebre partita europea, quando i tedeschi hanno segnato sei gol tra andata e ritorno ai 'Gers' nella semifinale di Coppa dei Campioni del 1960, prima di perdere 7-3 contro il Real Madrid in finale di Coppa dei Campioni.

I Rangers hanno senza dubbio superato quella sconfitta. Il più grande risultato della squadra di Glasgow in Europa è stata la vittoria della Coppa delle Coppe nel 1972: l'unico successo in quattro finali nelle principali competizioni UEFA fino ad oggi. La delusione più recente è arrivata nella finale di Coppa UEFA 2007/08 contro lo Zenit, ma la squadra di Giovanni van Bronckhorst è determinata a non farsi sfuggire questa occasione.

Le ultime formazioni ufficiali

Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Hauge, Borré, Kamada

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barišic; Jack, Lundstram, Kamara; Wright, Aribo, Kent

Probabili formazioni e ultime notizie verranno inserite in seguito.

Stato di forma

I grandi gol dei Rangers in Europa League

Frankfurt

Stato di forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSVPSV

Situazione attuale: 11° in Bundesliga

Rangers

Stato di forma (tutte le competizioni dalla più recente): VPSVVV

Situazione attuale: 2° in Scottish Premier League, finale Coppa di Scozia

Il parere degli esperti

Le parole dal campo

Oliver Glasner, allenatore Frankfurt: "Lentamente le cose si stanno sistemando. Quello che la squadra ha fatto [in semifinale] è stato incredibile. Abbiamo detto ai ragazzi: 'Non so se voi siete i migliori calciatori o se noi siamo il migliore staff tecnico, ma siamo eccezionali come gruppo e insieme possiamo essere i migliori'. Non c'è niente di più bello quando puoi rendere felici tante persone. Per noi esiste solo questa finale".

Ansgar Knauff, attaccante Frankfurt: "Gli ultimi sei mesi sono stati un sogno che si è avverato. Emozioni, un cammino strepitoso in Europa fino alla finale... quello che ho vissuto qui è semplicemente incredibile".

Giovanni van Bronckhorst, allenatore Rangers: "Sono molto orgoglioso di questo traguardo. Non molti giocatori possono dire di aver giocato delle finali europee. Una volta che siamo lì, dobbiamo fare di tutto per vincere".

James Tavernier, difensore Rangers: "Dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Siamo in finale di Europa League per un motivo quindi siamo ottimisti. Daremo tutto in campo".

John Lundstram, centrocampista Rangers: "Abbiamo avuto tanti alti e bassi in questa stagione, ma arrivare in finale di Europa League è semplicemente pazzesco".