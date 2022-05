Marsiglia - Feyenoord 0-0 (tot. 2-3): Olandesi in finale con la Roma

Grazie a uno 0-0 dopo la vittoria all'andata, il Feyenoord elimina il Marsiglia e si qualifica per la prima finale di UEFA Europa Conference a Tirana, dove affronterà la Roma.

I momenti chiave

22' Payet conclude alto per il Marsiglia

33' Il No10 dell'OM esce per infortunio

67' Trauner manda di poco alto per il Feyenoord