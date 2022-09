Lega C di Nations League: risultati e format

GIORNATA 6

La Grecia ha concluso la UEFA Nations League in grande stile con una vittoria sull'Irlanda del Nord, che però è rimasta in Lega C grazie alla pesante sconfitta di Cipro, che andrà ai play-out. Matematicamente promosse, Turchia e Kazakistan hanno perso l'imbattibilità all'ultima giornata. La Turchia, capolista del Gruppo C1, ha perso inaspettatamente 2-1 nelle Isole Faroe, mentre il Kazakistan, primo nel Gruppo C3, è rimasto in dieci per il secondo giallo a Nuraly Alip dopo 35 minuti e ha perso 3-0 in trasferta contro l'Azerbaigian. La Georgia ha concluso in vetta al Gruppo C4 con sette punti di vantaggio grazie a un 2-1 a Gibilterra.

Highlights: Gibilterra - Georgia 1-2

Domenica 25 settembre

C1 Isole Faroe - Turchia 2-1

C1 Lussemburgo - Lituania 1-0

C3 Azerbaijan - Kazakistan 3-0

C3 Bielorussia - Slovacchia 1-1

Lunedì 26 settembre

C4 Gibilterra - Georgia 1-2

C4 Macedonia del Nord - Bulgaria 0-1

Martedì 27 settembre

C2 Grecia - Irlanda del Nord 3-1

C2 Kosovo - Cipro 5-1

In breve Promosse in Lega B: Turchia, Grecia, Kazakistan, Georgia

Destinate ai play-out: Lituania, Cipro, Bielorussia, Gibilterra

La situazione

Gruppo 1: la Turchia giocherà la prossima edizione in Lega B dopo aver vinto il proprio girone, mentre la Lituania dovrà partecipare ai play-out.

Gruppo 2: la Grecia è promossa, mentre Cipro andrà ai play-out.

Gruppo 3: il Kazakistan è promosso come primo del girone, mentre la Bielorussia prenderà parte ai play-out.

Gruppo 4: la Georgia è promossa, mentre Gibilterra andrà ai play-out.

Highlights: Georgia - Macedonia del Nord 2-0

Come funzionava la Lega C della UEFA Nations League

La Lega C conteneva 16 squadre che sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro. Ogni squadra ha giocato contro le altre avversarie del girone con partite in casa e in trasferta tra giugno e settembre 2022. Le vincitrici dei gironi sono state promosse in Lega B per l'edizione 2024/25.

Le quarte qualificate accedono ai play-out, che si giocheranno a marzo 2024 e determineranno le due retrocesse in Lega D.

I gironi della Lega C

C1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroe

C2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro

C3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaigian, Kazakistan

C4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra

Risultati Lega C

GIORNATA 1

Turchia e Georgia sono tra le squadre che hanno vinto alla prima giornata. Buone performance esterne di Lussemburgo, Kosovo e Grecia, con Danel Sinani del Lussemburgo protagonista assoluto con due gol in Lituania. Pari tra Macedonia del Nord e Bulgaria, mentre Tomáš Suslov ha segnato il gol che ha deciso la gara tra Slovacchia e Bielorussia.

Highlights: Georgia - Gibilterra 4-0

Giovedì 2 giugno

C2 Cipro - Kosovo 0-2

C2 Irlanda del Nord - Grecia 0-1

C4 Georgia - Gibilterra 4-0

C4 Bulgaria - Macedonia del Nord 1-1

Venerdì 3 giugno

C3 Kazakistan - Azerbaijan 2-0

C3 Bielorussia - Slovacchia 0-1

Sabato 4 giugno

C1 Lituania - Lussemburgo 0-2

C1 Turchia - Isole Faroe 4-0

GIORNATA 2

La Turchia è rimasta a punteggio pieno nel Gruppo C1 dopo il 6-0 sulla Lituania, mentre la Georgia ha vinto 5-2 in Bulgaria costringendo il ct Yasen Petrov alle dimissioni. A punteggio pieno anche Grecia e Kazakistan dopo le rispettive vittorie contro Kosovo e Slovacchia.

Highlights: Bulgaria-Georgia 2-5

Domenica 5 giugno

C2 Cipro - Irlanda del Nord 0-0

C2 Kosovo - Grecia 0-1

C4 Gibilterra - Macedonia del Nord 0-2

C4 Bulgaria - Georgia 2-5

Lunedì 6 giugno

C3 Bielorussia - Azerbaijan 0-0

C3 Slovacchia - Kazakistan 0-1

Martedì 7 giugno

C1 Isole Faroe - Lussemburgo 0-1

C1 Lituania - Turchia 0-6

GIORNATA 3

Grecia e Georgia sono rimaste a punteggio pieno dopo i rispettivi 3-0, ma il Kazakistan non è riuscito a vincere la terza partita consecutiva pareggiando 1-1 in trasferta con la Bielorussia; la Slovacchia si è portata a una lunghezza grazie a una vittoria. Lussemburgo e Turchia, entrambe a punteggio pieno nel Gruppo C1 dopo due giornate, si sono affrontate nello scontro diretto: i turchi hanno chiuso la partita con un gol decisivo di Serdan Dursun, salito in vetta alla classifica cannonieri con quattro reti.

Highlights: Grecia - Cipro 3-0

Giovedì 9 giugno

C2 Grecia - Cipro 3-0

C2 Kosovo - Irlanda del Nord 3-2

C4 Gibilterra - Bulgaria 1-1

C4 Macedonia del Nord - Georgia 0-3

Venerdì 10 giugno

C3 Azerbaijan - Slovacchia 0-1

C3 Bielorussia - Kazakistan 1-1

Sabato 11 giugno

C1 Isole Faroe - Lituania 2-1

C1 Lussemburgo - Turchia 0-2

GIORNATA 4

La Grecia è diventata la prima squadra ad assicurarsi la promozione grazie a un 2-0 contro il Kosovo, mentre la Turchia si è portata a un passo dalla promozione grazie alla quarta vittoria consecutiva e ha cinque punti di vantaggio in vetta al Gruppo C1. Il Kazakistan, imbattuto, ha quattro lunghezze di vantaggio in testa al girone, mentre l'Azerbaigian ha centrato la sua prima vittoria. La Macedonia del Nord si è avvicinata al vertice del Gruppo C4, mentre la Georgia è stata fermata sullo 0-0 dalla Bulgaria.

Highlights: Turchia - Lituania 2-0

Domenica 12 giugno

C2 Irlanda del Nord - Cipro 2-2

C2 Grecia - Kosovo 2-0

C4 Georgia - Bulgaria 0-0

C4 Macedonia del Nord - Gibilterra 4-0

Lunedì 13 giugno

C3 Kazakistan - Slovacchia 2-1

C3 Azerbaijan - Bielorussia 2-0

Martedì 14 giugno

C1 Lussemburgo - Isole Faroe 2-2

C1 Turchia - Lituania 2-0

GIORNATA 5

La Turchia si è assicurata il pareggio che le serviva in casa contro il Lussemburgo per suggellare la promozione con una giornata di anticipo. Il Kazakistan ha conquistato la promozione alla quinta giornata con un gol di Baktiyor Zainutdinov al 79' contro la Bielorussia. Quindi, la Georgia ha centrato la seconda vittoria contro la Macedonia del Nord ed è stata promossa dal Gruppo C4.

Highlights: Turchia - Lussemburgo 3-3

Giovedì 22 settembre

C1 Lituania - Isole Faroe 1-1

C1 Turchia - Lussemburgo 3-3

C3 Kazakistan - Bielorussia 2-1

C3 Slovacchia - Azerbaijan 1-2

Venerdì 23 settembre

C4 Georgia - Macedonia del Nord 2-0

C4 Bulgaria - Gibilterra 5-1

Sabato 24 settembre

C2 Irlanda del Nord - Kosovo 2-1

C2 Cipro - Grecia 1-0

