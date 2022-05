Anteprima finale Champions League, Liverpool - Real Madrid: dove guardarla, orario, probabili formazioni e stato di forma

Liverpool e Real Madrid si sfideranno sabato 28 maggio alle 21:00 CET in finale di UEFA Champions League.

Dove guardare la finale di Champions League

Scopri dove puoi guardare la finale di UEFA Champions League in TV.



Cosa devo sapere?

I grandi gol delle finali di Champions League

Ed eccoci arrivati alla finale! Il Liverpool sta vivendo una stagione indimenticabile che potrebbe diventare storica con un poker di vittorie senza precedenti. A parte in Premier League dove gli ormai rivali storici del Manchester City hanno un margine minimo in vetta alla classifica, i Reds hanno dominato tutte le competizioni alle quali hanno partecipato.

Il Real Madrid, dall'altro lato, si è laureato campione di Spagna ma ha vissuto una stagione europea ricca di alti e bassi ma soprattutto di rimonte al limite dell'impossibile. Il cammino del Real di questa stagione potrebbe essere la trama di un libro il cui finale deve ancora essere scritto.



Le ultime formazioni ufficiali

Tutti i gol del Liverpool nel cammino sino alla finale di Champions League

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keïta, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Diogo Jota

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Queste sono le formazioni ufficiali del ritorno delle semifinali; le probabili formazioni e le ultime notizie verranno inserite in seguito.

Stato di forma

Liverpool

Il cammino dei Reds: primo posto Gruppo B, 2-1 tot. contro Inter (ottavi di finale), 6-4 tot. contro Benfica (quarti di finale), 5-2 tot. contro Villarreal (semifinale)

Stato di forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVVVV

Situazione attuale: 2° in Premier League, finale FA Cup, vincitore Coppa di Lega

Tutti i gol del Real Madrid nel cammino verso la finale

Real Madrid

Il cammino delle Merengues: primo posto Gruppo D, 3-2 tot. contro Paris (ottavi di finale), 5-4 tot. contro Chelsea (quarti di finale), 6-5 tot. contro Man. City (semifinale)

Stato di forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVSVVS

Situazione attuale: vincitore della Liga

Bilancio in finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Liverpool

Bilancio in finali della competizione: G9 V6 S3 GF13 GS11

Ultima presenza: 2019, Liverpool - Tottenham 2-0

Real Madrid

Bilancio in finali della competizione: G16 V13 S3 GF42 GS23

Ultima presenza: 2018, Real Madrid - Liverpool 3-1

Highlights finale 2018: Real Madrid - Liverpool 3-1 

Il parere degli esperti

In seguito.

Le parole dal campo

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "Semplicemente fantastico - è come la prima volta perché una finale è sempre speciale".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "È successo qualcosa di strano. Dall'inizio della stagione abbiamo giocato contro squadre molto forti che credevano di vincere la Champions League - Paris Saint-Germain, Chelsea, Man. City. Il merito va ai giocatori e ai nostri tifosi. La maglia ha un certo peso - l'orgoglio del club. Per me, una finale con il Liverpool è come un derby perché continuo ad essere un tifoso dell'Everton".

Mohamed Salah, attaccante Liverpool: "Abbiamo un conto in sospeso con loro".