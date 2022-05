Finale di Champions League: nuovi accordi sui biglietti gratuiti offerti dalla UEFA ai tifosi delle finaliste

Sono stati presi nuovi accordi sui biglietti offerti gratuitamente dalla UEFA ai tifosi delle finaliste di UEFA Champions League. Il provvedimento era stato originariamente annunciato il 14 febbraio 2022.

Anziché offrire 5000 biglietti gratuiti per club, verranno scontati tutti i biglietti di categoria 3 e 4 per i tifosi delle squadre in gara. La decisione dà seguito a una richiesta di modifica del sistema di assegnazione dei biglietti presentata dalle semifinaliste.



Gli sconti rappresentano lo stesso valore finanziario complessivo e saranno interamente finanziati dalla UEFA. Pertanto, ora ne beneficeranno 15.600 tifosi per squadra, con i biglietti di categoria 4 al prezzo di € 60 anziché € 70 e i biglietti di categoria 3 a € 150 anziché € 180.

Restano invariati i piani di distribuzione dei biglietti gratuiti per i tifosi delle finaliste di UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League e UEFA Women's Champions League.

Per maggiori informazioni sui biglietti delle competizioni UEFA, visitare il portale biglietti e hospitality.