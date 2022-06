Calendario e risultati EURO U19 2022: cosa è successo finora?

Venerdì la Francia ha battuto un'Italia ampiamente rimaneggiata vincendo il Gruppo A. Gli Azzurrini hanno approfittato dell'inizio sottotono da parte della squadra di Landry Chauvin e sono passati in vantaggio al 16' con Cristian Volpato.

Le sorti della sfida sono tuttavia mutate quando Florent Da Silva ha pareggiato con un gol di pregevole fattura, prima della rete del sorpasso francese firmata da Loum Tchaouna. Lo stesso Tchaouna ha poi realizzato la personale doppietta (quarta rete complessiva nelle fasi finali), prima che Tayrik Arconte fissasse il punteggio sul 4-1 al 79'.

Nel frattempo, i padroni di casa della Slovacchia hanno ottenuto l'accesso agli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 regolando 1-0 la Romania in pieno recupero.

Highlights: Slovacchia - Italia 0-1

Il Gruppo B si concluderà invece sabato, con l'Inghilterra già qualificata che gioca contro Israele, secondo nel girone con quattro punti. La Serbia, ferma a un punto, deve vincere contro l'Austria per sperare di passare il turno.

Dove guardare in tv e streaming la competizione

CALENDARIO E RISULTATI

Fase a gironi

GIORNATA 3

Venerdì 24 giugno

Gruppo A: Romania - Slovacchia 0-1 (Trnava)

Gruppo A: Francia - Italia 4-1 (Dunajská Streda)

Sabato 25 giugno

Gruppo B: Austria - Serbia (20:00, Banská Bystrica)

Gruppo B: Israele - Inghilterra (20:00, Žiar nad Hronom)

GIORNATA 2

Highlights: Israel 4-2 Austria

Martedì 21 giugno

Gruppo A: Slovacchia - Italia 0-1 (Trnava)

Gruppo A: Romania - Francia 1-2 (Dunajská Streda)

Mercoledì 22 giugno



Gruppo B: Israele - Austria 4-2 (Žiar nad Hronom)

Gruppo B: Inghilterra - Serbia 4-0 (Banská Bystrica)

GIORNATA 1

Highlights: Slovacchia - Francia 0-5

La Francia ha iniziato alla grande il torneo infliggendo cinque gol ai padroni di casa della Slovacchia nella gara inaugurale di Trnava prima della vittoria dell'Italia per 2-1 sulla Romania grazie alle reti di Baldanzi e Volpato nell'altra gara del Gruppo A.

Nelle partite di domenica, la Serbia ha trovato la rete del 2-2 contro Israele nei minuti di recupero, prima del successo per 2-0 dell'Inghilterra contro l'Austria nell'altra sfida del Gruppo B.

Sabato 18 giugno

Gruppo A: Slovacchia - Francia 0-5 (Trnava)

Gruppo A: Italia - Romania 2-1 (Dunajská Streda)

Domenica 19 giugno

Gruppo B: Serbia - Israele 2-2 (Žiar nad Hronom)

Gruppo B: Inghilterra - Austria 2-0 (Banská Bystrica)

Conosciamo le squadre

Spareggio Mondiale FIFA U20

Martedì 28 giugno

Slovacchia - Terza Gruppo B (17:00, Senec)

Semifinali

Martedì 28 giugno

SF1: Francia - Seconda Gruppo B (17:00 o 20:00, Trnava o Dunajská Streda)

SF2: Vincitrice Gruppo B - Italia (17:00 o 20:00, Trnava o Dunajská Streda)

Finale:

Venerdì 1 luglio

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (20:00, Trnava)

I gironi Gruppo A: Slovacchia (nazione ospitante), Romania, Italia, Francia Gruppo B: Inghilterra, Israele, Serbia, Austria

Qual è il format del torneo?

La fase a gironi si conclude sabato 25 giugno, con le prime due di ciascun girone che si qualificano in semifinale. Le semifinali si giocheranno tre giorni dopo e gli stadi verranno assegnati al termine della fase a gironi.

Le quattro semifinaliste si qualificano al Mondiale FIFA U20 del 2023 in Indonesia, insieme alla vincente dello spareggio tra le terze dei due gironi per completare i cinque posti UEFA.