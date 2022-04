Finaliste UEFA Women's Champions League: Barcelona - Lyon

Le detentrici della UEFA Women's Champions League, il Barcelona, affronteranno il Lyon, sette volte vincitori, nella finale 2022, in programma sabato 21 maggio alle 19:00 CET allo Juventus Stadium di Torino.

Ecco una guida alle due finaliste, con il Barcelona che vuole dimostrare il processo di crescita dalla finale del 2019 (4-1 contro il Lyon), mentre l'OL vuole tornare a trionfare.

Barcelona - Lyon: precedenti Finale 2018/19: Lyon - Barcelona 4-1 (Budapest)

Quarti 2017/18: Barcelona - Lyon 1-3tot (andata 0-1, ritorno 1-2) La prima squadra menzionata gioca in casa la prima gara di una sfida andata-ritorno

Barcelona (ESP, detentrice)

Coefficiente ranking UEFA coefficient ranking (fine 2020/21): 2

Qualificazione: Detentrice, campioni di Spagna

Fase a gironi: Gruppo C vincitori (V6 P0 S0 F24 S1)

Quarteri: V8-3tot vs Real Madrid (V3-1t, V5-2c)

Semifinali: V5-3tot vs Wolfsburg (V5-1c, 0-2t)

Capocannoniere: Alexia Putellas 10

Stagione scorsa: Vincitrici

Albo d'oro domestico: 7 x campionati, 8 x coppa nazionale

Miglior risultato in Europa: Vincitori (2020/21)

Highlights semifinale: Barcelona - Wolfsburg 5-1

Precedenti in finale

2021: V4-0 vs Chelsea (Gothenburg)

2019: P1-4 vs Lyon (Budapest)

La stagione

La qualificazione dal girone non è mai stata messa in dubbio dopo la prima vittoria per 4-1 contro l'Arsenal e le loro prestazioni hanno eguagliato il dominio che hanno mostrato battendo il Chelsea 4-0 nella finale della scorsa stagione. Ciò è continuato contro il Real Madrid, facendolo con stile ed entusiasmando il pubblico record di 91.553 spettatori al Camp Nou. Migliorato con i 91.648 presenti quando hanno battuto il Wolfsburg 5-1, anche se una sconfitta per 2-0 al ritorno ha posto fine a una serie di vittorie consecutive di 45 partite.

Allenatore: Jonatan Giráldez

L'ex assistente di Lluís Cortés ha rimpiazzato l'allenatore campione della UEFA Women's Champions League in estate e ha proseguito il cammino stellare del Barcelona.

Giocatore chiave: Alexia Putellas

La vincitrice del UEFA Women's Player of the Year e Pallone d'Oro continua a raggiungere nuove vette, sia che si tratti di spingere dall'esterno a centrocampo o di accumulare gol in attacco. Attualmente è in testa alla corsa dei migliori marcatori con dieci gol, ma ha bisogno di un altro assist per stare davanti a Tabea Wassmuth del Wolfsburg.

Lo sapevi?

Il Barcelona è stata la prima finalista spagnola nel 2019, ed i primi vincitori due anni dopo.

Highlights finale 2021: Chelsea - Barcelona 0-4

Perché possono vincere

Quando hanno raggiunto la finale del 2019 erano le grandi outsider contro il Lione e sotto di quattro a metà tempo, anche se Asisast Oshoala ha fatto un gol nel finale. Due anni dopo avevano quattro gol di vantaggio nell'intervallo contro il Chelsea e nel secondo tempo non hanno subito nemmeno gol. Ciò ha praticamente confermato il Barcellona come la nuova forza dominante del continente e la loro corsa senza sconfitte, fino alla trasferta di Wolfsburg, ha sottolineato che è una stagione in cui poche altre squadre si sono avvicinate ai campioni di Spagna a lungo consacrati.

Lyon (FRA)

Coefficiente ranking UEFA coefficient ranking (end of 2020/21): 1

Qualificazione: Secondi in campionato; V4-2tot vs Levante nel secondo round

Fase a gironi: Gruppo D vincitori (V5 P0 S1 F19 S2)

Quarti: V4-3tot vs Juventus (S1-2t, V3-1c)

Semifinale: V5-3tot vs Paris Saint-Germain (V3-2c, V2-1t)

Capocannoniere (gironi in avanti): Catarina Macario 7

Stagione scorsa: Quarti

Albo d'oro domestico: 14 x campionato, 9 x coppa nazionale

Miglior risultato in Europa: Vincitori (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 – record)



Precedenti in finale

2020: V3-1 vs Wolfsburg (San Sebastián)

2019: V4-1 vs Barcelona (Budapest)

2018: V4-1aet vs Wolfsburg (Kyiv)

2017: P0-0dts, V7-6rig vs Paris (Cardiff)

2016: P1-1dts, V4-3rig vs Wolfsburg (Reggio Emilia)

2013: S0-1 vs Wolfsburg (London)

2012: V2-0 vs Frankfurt (Munich)

2011: V2-0 vs Turbine Potsdam (London)

2010: P0-0dts, S6-7rig vs Turbine Potsdam (Getafe)

Highlights: le finali vincenti del Lyon

La stagione

Ha superato un sorteggio di qualificazione potenzialmente difficile con il Levante e, nonostante abbia perso in casa del Bayern, ha sempre puntato al primo posto nel Gruppo D mentre lottava per riprendersi dalla perdita dello status di campione la scorsa stagione. Ada Hegerberg è tornata da un infortunio a lungo termine ed è tornata rapidamente in gol, incluso un gol fondamentale per cancellare lo svantaggio dell'andata di OL nel ritorno contro la Juventus. L'andata contro il Paris è finita 3-2, e Hegerberg e Wendie Renard hanno colpito per mettere a tacere il Parc des Princes.

Allenatore: Sonia Bompastor

Un grande giocatore del Lyon, ha allenato nell'academy dal 2013 allo scorso aprile, prima di diventare allenatore della prima squadra.

Giocatore chiave: Ada Hegerberg

Fuori per più di 20 mesi, la Hegerberg (che ha segnato una tripletta nel primo tempo nella finale del 2019 contro il Barcellona) è tornata a casa dopo il suo ritorno a ottobre, ma a dicembre è tornata alla sua vecchia forma prolifica. La squadra del Lyon si è evoluta durante la sua assenza, ma la presenza dell'attaccante ora li fa assomigliare di più a loro stessi.

Highlights finale 2019: Lyon - Barcelona 4-1

Lo sapevi?

Il Lyon detiene il record della competizione per vittorie di titoli, presenze in finale, presenze in semifinale (in effetti, ha vinto le ultime nove), partite giocate, gol segnati e la più lunga serie di imbattibilità. In questa stagione, Melvine Malard dell'OL ha anche segnato il primo gol storico in assoluto nella fase a gironi e in semifinale Wendie Renard è diventata l'unico giocatore in assoluto a raggiungere le 100 partite in questa competizione (gli stessi OL sono l'unico club ad accumulare 100 presenze).

Perché possono vincere

Iniziano la loro decima finale da sfavoriti in un modo che non hanno fatto nei nove precedenti, ma la forza dominante degli anni 2010 non è pronta a concedere gli anni 2020 al Barcellona o a chiunque altro. Wendie Renard, e forse Sarah Bouhaddi, giocheranno una decima finale, con Eugénie Le Sommer che ha anche preso parte a tutti e sette i titoli.

La stessa Renard ha vinto 78 partite in questa competizione; nessun club diverso dal Lione ha registrato 60 vittorie. E sotto Sonia Bompastor si sono evoluti, con Christiane Endler ora il portiere di prima scelta, Ellie Carpenter come terzino destro, Damaris Egurrola e Catarina Macario a centrocampo e Melvine Malard in rapido sviluppo in attacco tra quelli che forniscono un nuovo look insieme a fedeli come Renard, Griedge Mbock Bathy, Kadeisha Buchanan e Delphine Cascarino.