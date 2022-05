Guida alle finaliste di UEFA Women's Champions League: Barcellona - Lyon

Il Barcellona, detentore della UEFA Women's Champions League, affronterà sabato 21 maggio alle 19:00 CET allo Juventus Stadium di Torino le sette volte campionesse del Lyon in quella che è una sorta di ripetizione della finale del 2019.

Ecco una guida alle due finaliste, con il Barcellona che vuole dimostrare di essere tutt'altra squadra dalla finale del 2019 persa 4-1 proprio contro il Lyon, e con l'OL che vuole tornare sul tetto d'Europa dopo che nella passata stagione la vittoria del club spagnolo ha interrotto il dominio quinquennale delle francesi.

Barcellona - Lione: precedenti Finale 2018/19: Lione - Barcellona 4-1 (Budapest)

Quarti 2017/18: Barcellona - Lione 1-3 tot (andata 0-1, ritorno 1-2) La prima squadra menzionata gioca in casa la prima gara di una sfida andata-ritorno

Ranking UEFA (al termine del 2020/21): 2°

Come si è qualificato: campione in carica, campione di Spagna

Fase a gironi: vincitore Gruppo C (V6 P0 S0 F24 S1)

Quarti di finale: V8-3tot vs Real Madrid (V3-1t, V5-2c)

Semifinali: V5-3tot vs Wolfsburg (V5-1c, 0-2t)

Capocannoniere: Alexia Putellas 10

Scorsa stagione: campione

Palmares in competizioni nazionali: 7 campionati, 8 coppe

Miglior risultato in Europa: campione (2020/21)

Highlights semifinale: Barcellona - Wolfsburg 5-1

Precedenti in finale

2021: V4-0 - Chelsea (Göteborg)

2019: S1-4 - Lyon (Budapest)

La stagione del Barcellona in UWCL

La qualificazione dal girone non è mai stata messa in dubbio dopo la vittoria per 4-1 contro l'Arsenal alla prima giornata. Le spagnole in questa edizione hanno dimostrato di avere ancora lo stesso spirito della finale della scorsa stagione, quando hanno battuto il Chelsea 4-0. Hanno vinto in rimonta in entrambe le partite dei quarti di finale contro il Real Madrid, e in casa hanno stabilito il record di spettatori ribaltando il risultato contro il Real davanti a 91.553 tifosi. Questo record è stato poi superato nuovamente nel successo per 5-1 sul Wolfsburg quando al Camp Nou sono accorsi 91.648 spettatori, sebbene al ritorno una sconfitta per 2-0 abbia posto fine a una striscia di 45 vittorie consecutive.

Chi è l'allenatore del Barcellona?

Jonatan Giráldez: ex vice di Lluís Cortés, ha preso il posto dell'allenatore vincitore della UEFA Women's Champions League in estate senza modificare la mentalità vincente della squadra.

Chi è la stella?

Alexia Putellas: la Calciatrice dell'Anno UEFA e Pallone d'Oro, in campo è una vera furia. Spina nel fianco delle difese avversarie con le sue scorribande sulla corsia esterna, la spagnola è anche la finalizzatrice perfetta della squadra e attualmente è la miglior marcatrice con dieci gol, due assist e 788 minuti giocati, ma per vincere la classifica marcatrici, considerato che molto probabilmente giocherà più di 60 minuti a Torino, dovrà fare un gol o un assist dato che al secondo posto Tabea Wassmuth del Wolfsburg ha gli stessi numeri ma con 848 minuti giocati.

Highlights finale 2021: Chelsea - Barcellona 0-4

Perché il Barcellona può vincere in UEFA Women's Champions League?

Quando ha raggiunto la finale del 2019, il Barça era naturalmente sfavorito contro le pluricampionesse del Lyon che a fine primo tempo erano già sopra di quattro gol, poi diventati tre con la rete della bandiera di Asisast Oshoala sul finale. Due anni dopo le catalane si sono riscattate vincendo 4-0 contro il Chelsea senza subire gol nel secondo tempo.

Ciò ha praticamente confermato il Barcellona come la nuova forza dominante del continente. Le campionesse di Spagna sono state praticamente perfette fino alla trasferta di Wolfsburg, e questa volta si presentano alla finale senza timori reverenziali.

Lo sapevi?

Il Barcellona è stata la prima finalista spagnola nel 2019, e la prima vincitrice della Spagna due anni dopo.

Ranking UEFA (al termine del 2020/21): 1°

Come si è qualificato: secondo in campionato; V4-2tot. contro il Levante al secondo turno

Fase a gironi: vincitore Gruppo D (V5 P0 S1 F19 S2)

Quarti: V4-3tot. contro Juventus (S1-2t, V3-1c)

Semifinali: V5-3tot. contro Paris Saint-Germain (V3-2c, V2-1t)

Capocannoniere (dalla fase a gironi in poi): Catarina Macario 7

Stagione scorsa: quarti

Palmares in competizioni nazionali: 14 campionati, 9 coppe

Miglior risultato in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 – record)



Precedenti in finale

2020: V3-1 vs Wolfsburg (San Sebastián)

2019: V4-1 vs Barcelona (Budapest)

2018: V4-1dts vs Wolfsburg (Kiev)

2017: P0-0dts, V7-6dcr vs Paris (Cardiff)

2016: P1-1dts, V4-3dcr vs Wolfsburg (Reggio Emilia)

2013: S0-1 vs Wolfsburg (Londra)

2012: V2-0 vs Frankfurt (Monaco di Baviera)

2011: V2-0 vs Turbine Potsdam (Londra)

2010: P0-0dts, S6-7dcr vs Turbine Potsdam (Getafe)

Guarda gli highlights delle sette vittorie del Lyon

La stagione del Lione in UWCL

Nelle qualificazioni ha superato l'ostico Levante, mentre nella fase a gironi nonostante la sconfitta in casa del Bayern, ha vinto il Gruppo D con l'obiettivo dichiarato di riprendersi lo scettro di campione perso la scorsa stagione. Ada Hegerberg è rientrata da un lungo infortunio ed è stata subito decisiva, come dimostra il fondamentale gol del vantaggio segnato nel ritorno dei quarti contro la Juventus che ha annullato il vantaggio delle bianconere dopo l'andata. In semifinale, dopo la vittoria per 3-2 dell'andata in casa, al ritorno al Parc des Princes, le reti di Hegerberg e Wendie Renard hanno spento le velleità di rimonta del PSG.

Chi è l'allenatore del Lione?

Sonia Bompastor: ex pilastro del Lyon, ha allenato le giovanili dal 2013 allo scorso aprile, quando è stata chiamata per prendere le redini della prima squadra nel finale di un'insolita stagione senza trofei.

Chi è la stella del Lione?

Ada Hegerberg: fuori per più di 20 mesi, la Hegerberg (che ha segnato una tripletta nel primo tempo della finale del 2019 contro il Barcellona) è rientrata a ottobre ed è tornata ai livelli di prima già a dicembre quando ha scritto nuovi record nella competizione. Il suo Lyon è molto cresciuto in sua assenza, ma con lei in campo le francesi sembrano tornate a essere la squadra inarrestabile di un tempo.

Highlights finale 2019: Lione - Barcellona 4-1

Perché il Lione può vincere la Women's Champions League?

Per la prima volta dopo nove finali, il Lyon si presenta a una finale da sfavorita. Dopo essere stata la dominatrice incontrastata degli anni '10 del 2000, le francesi vogliono tornare a dominare anche negli anni '20 dopo la vittoria del Barcellona nella passata stagione. Wendie Renard e con molte probabilità Sarah Bouhaddi, giocheranno la loro decima finale, con Eugénie Le Sommer che è stata in campo in tutti e sette i titoli vinti.

Renard ha vinto 78 partite in questa competizione; nessun club che non sia il Lyon ha vinto 60 partite. Con Sonia Bompastor in panchina l'OL è cresciuto. Christiane Endler adesso è la titolare della porta, Ellie Carpenter è inamovibile come terzino destro, così come Damaris Egurrola e Catarina Macario a centrocampo. In avanti Melvine Malard regala un po' di freschezza all'attacco dove a dare sicurezza ci sono Renard, Griedge Mbock Bathy, Kadeisha Buchanan e Delphine Cascarino.

Lo sapevi?

Il Lione detiene il record di titoli vinti nella competizione, presenze in finale, presenze in semifinale (basti pensare che ha vinto le ultime nove), partite giocate, gol segnati e la più lunga serie di imbattibilità. In questa stagione, Melvine Malard dell'OL ha anche segnato il primo gol storico in assoluto nella fase a gironi, mentre in semifinale Wendie Renard è diventata l'unica giocatrice in assoluto a raggiungere le 100 presenze in questa competizione (lo stesso OL è l'unico club a essere andato in tripla cifra).

Per vincitore della coppa si intende solo la coppa nazionale della propria federazione.