Guida alle semifinali di ritorno di UEFA Europa League

Si prospetta una finale tutta tedesca in UEFA Europa League, con il Lipsia in vantaggio per 1-0 sui Rangers e l'Eintracht Frankfurt sul 2-1 contro il West Ham.

In collaborazione con Enterprise Rent-A-Car, UEFA.com esamina i principali spunti di discussione prima delle semifinali di ritorno.

Leipzig - Rangers: guarda lo spettacolare gol al volo di Angeliño

Lipsia meglio in trasferta

Il Lipsia ha avuto difficoltà a superare i Rangers all'andata, trovando il gol con una magia del terzino Angeliño nel finale. Fuori casa, con più spazio per attaccare, diventa però un'altra squadra. Nelle due sfide eliminazione diretta precedenti, ha pareggiato davanti al suo pubblico ma poi ha vinto sul campo di Real Sociedad (3-1) e Atalanta (2-0). A Glasgow, i Rangers dovranno attaccare di più e potrebbero esporsi, concedendo occasioni a giocatori spesso letali come Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo.

I Rangers cercano soluzioni in attacco

I Rangers hanno difeso ottimamente in Germania ma, privi di Alfredo Morelos e Kemar Roofe, hanno schierato un attacco disarticolato. Per i tifosi, una soluzione c'è: pregare che Roofe sia in forma. Il tecnico Giovanni van Bronckhorst è un po' più morbido: "Dobbiamo attaccare al momento giusto con più giocatori - ha detto l'olandese -, ma una sconfitta per 1-0 si può ribaltare". Spinti dal pubblico di Ibrox, i Rangers hanno rovesciato un risultato identico contro il Braga ai quarti di finale, soprattutto grazie a una rete a inizio gara.

Highlights: West Ham - Frankfurt 1-2

Eintracht sulla cresta dell'onda

"La partita in Germania potrebbe diventare una delle più grandi serate nella storia del West Ham – ha scritto il Telegraph dopo la vittoria del Frankfurt per 2-1 a Londra –. A essere sinceri, dovrà esserlo". Giovedì, la squadra inglese non ha giocato male: semplicemente, i suoi ospiti sono stati superiori. In fiducia dopo aver battuto il Barcellona agli ottavi, i giocatori del Francoforte sono sembrati pericolosi a ogni offensiva, come dimostrano i passaggi e i movimenti visti in occasione del secondo gol. Se dovesse giocare di nuovo così, la formazione tedesca sarà molto difficile da battere, per chiunque.

West Ham non ancora spacciato

Eppure... per quanto il Francoforte sia stato temibile all'andata, il West Ham ha creato molte occasioni. Nel primo tempo, Kevin Trapp si è superato per deviare sul palo un tiro di Jarrod Bowen, che a fine gara ha colpito una traversa in sforbiciata. I calci piazzati e i passaggi a centrocampo di Declan Rice hanno dato problemi agli ospiti, che hanno anche faticato sulle sponde di Michail Antonio. Gli Hammers non sono a corto di fiducia e hanno promesso che, sebbene non fossero al meglio, lo saranno in Germania. "Siamo in gara e possiamo vincere", ha commentato Antonio.