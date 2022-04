Dove guardare la fase finale di UEFA Futsal Champions League

Le emittenti partner in Europa e nel mondo trasmetteranno la fase finale di UEFA Futsal Champions League che si giocherà a Riga. Scopri dove guardare le Finals nella tua nazione.

Detentori dei diritti



Verificate il palinsesto delle singole emittenti per sapere quali partite saranno trasmesse in televisione o in streaming nel proprio territorio. Tutte le informazioni sono soggette ad accordi raggiunti tra la UEFA e le singole emittenti.

UEFA.tv

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming in alcuni territori su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Emittenti partner ufficiali (in aggiornamento)

Europa

Andorra: Gol

Azerbaigian: Saran

Belgio: Proximus

Bosnia ed Erzegovina: Arena Sport

Croazia: Arena Sport

Repubblica Ceca: Saran

Danimarca: Viasat

Estonia: Viasat

Finlandia: Viasat

Francia: L'Equipe

Grecia: COSMOTE TV

Islanda: Viasat

Israele: Il canale di sport

Kazakistan: Saran

Kosovo: Arena Sport

Lettonia: Viasat

Lituania: Viasat

Montenegro: Arena Sport

Paesi Bassi: Viasat

Macedonia del Nord: Arena Sport

Norvegia: Viasat

Polonia: POLSAT

Portogallo: Undici Sport

Serbia: Arena Sport

Slovacchia: Saran

Slovenia: Arena Sport

Spagna: Gol, TV3 Catalunya, Barça TV (solo partite del Barça)

Svezia: Viasat

Turchia: Saran

Ucraina: Megogo

Asia e Pacifico

Kirghizistan: Saran

Tagikistan: Saran

Turkmenistan: Saran

Uzbekistan: Saran

Americhe

Brasile: ESPN Brasile

Caraibi (Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Bermuda, Bonaire, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Curacao, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guadalupa, Guyana, Haiti, Giamaica, Martinica, Montserrat, Saba, St. Barth, St. Eustatius, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Martin e St. Pierre e Miquelon, St. Vincent & Grenadines, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos): ESPN

America Latina (Argentina, Ascension Island, Belize, Bolivia, Costa Rica, Cile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Isole Falkland, Guyana francese, Guatemala, Guyana, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela): ESPN

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche.