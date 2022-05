Anteprima semifinale Europa League, Eintracht Frankfurt - West Ham: dove guardarla, a che ora e probabili formazioni

Eintracht Frankfurt e West Ham si affronteranno giovedì 5 maggio nel ritorno della semifinale di UEFA Europa League.

Eintracht Frankfurt - West Ham in breve Quando: giovedì 5 maggio (21:00 CET)

Dove: Frankfurt Stadion, Frankfurt am Main

Cosa: ritorno semifinale UEFA Europa League

Situazione: vantaggio Frankfurt 2-1 dopo l'andata

Cosa è successo all'andata?

Highlights: West Ham - Frankfurt 1-2 

Ansgar Knauff ha portato il Frankfurt in vantaggio a Londra dopo soli 51 secondi, ma dopo 21 minuti Michail Antonio ha segnato il gol del pari. La squadra di Oliver Glasner ha dimostrato una calma ammirabile gestendo il pari e poi segnando il gol della vittoria al 54' con Daichi Kamada. Lo stesso calciatore ha poi colpito un palo, così come Said Benrahma e Jarrod Bowen del West Ham.

Le formazioni ufficiali dell'andata

Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, Touré; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Lindstrøm, Kamada; Borré

West Ham: Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Souček, Rice; Bowen, Lanzini, Fornals; Antonio

Abolita la regola dei gol in trasferta Se la sfida è in pareggio tra andata e ritorno, allora si andrà prima ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.

Stato di forma

Frankfurt

Stato di forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): VPSVSP

Situazione attuale: 10° in Bundesliga

West Ham

Stato di forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): SSSPVS

Situazione attuale: 7° in Premier League

Le parole degli allenatori

L'allenatore del Frankfurt, Oliver Glasner, in conferenza dopo l'andata a Londra UEFA via Getty Images

Oliver Glasner, allenatore Frankfurt: "Raggiungere la finale sarebbe straordinario, ma siamo solo alla fine del primo tempo della semifinale. A Francoforte ci saranno 50.000 tifosi a sostenerci e probabilmente 3.000 saranno qui per il West Ham. Non vediamo l'ora di scendere in campo".

David Moyes, allenatore West Ham: "Non abbiamo giocato sufficientemente bene per fare risultato ma siamo ancora in corsa. Giocheremo il ritorno consapevoli delle difficoltà e faremo il possibile. Spero che il gol abbia fatto bene a Michail Antonio, lui lavora tanto per la squadra. Dovremo sfruttare le occasioni che ci capiteranno".

Dove si gioca la finale di Europa League? Lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ospiterà la finale mercoledì 18 maggio. La vincitrice guadagnerà un posto nella fase a gironi 2022/23 di UEFA Champions League se non già qualificata attraverso il campionato.