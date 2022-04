Feyenoord - Marseille 3-2: Dessers decisivo per il Feyenoord

Cyriel Dessers regala la vittoria al Feyenoord nella semifinale di andata contro il Marsiglia e sale a 10 gol in UEFA Europa Conference League.

I momenti chiave 18' Dessers supera Mandanda con un rasoterra

20' Sinisterra raddoppia per il Feyenoord

28' Dieng riporta in gara l'OM

40' Gerson si avventa su un pallone vagante e pareggia

46' Dessers firma il 3-2 a inizio ripresa

76' Mandanda evita la tripletta di Dessers



La partita in breve: il Feyenoord ringrazia Dessers

Cyriel Dessers dopo il gol del vantaggio del Feyenoord

Dopo un errore di Dessers su un fronte e due gol sfiorati da Dieng sull'altro, il Feyenoord passa in vantaggio con il suo giocatore più in forma, che trafigge Mandanda su assist di Luis Sinisterra. Il colombiano raddoppia nel giro di tre minuti grazie a un tiro deviato da Valentin Rongier.

Ma l'OM non si dispera e Dieng si fa perdonare i precedenti errori accorciando con una bordata dal limite dell'area. A 5' dall'intervallo, Ofir Marciano smanaccia un cross di Matteo Guendouzi dalla destra, ma Gerson è il più veloce ad accorrere sulla palla vagante e insacca da 10 metri.

Inizia la ripresa e dopo pochi secondi il Marsiglia è di nuovo in svantaggio. Sul calcio d'inizio, Dessers si precipita in avanti sperando in un errore e si avventa su un retropassaggio troppo debole di Duje Ćaleta-Car, firmando il suo decimo gol nella competizione. Il Feyenoord continua a dominare ma deve ringraziare il difensore Tyrell Malacia per un tempestivo intervento su Dieng, evitando il 3-3.

Quindi, Mandanda impedisce a Dessers di segnare il terzo gol della serata, intervenendo sul primo palo con l'attaccante incapace di insaccare il rimpallo. William Saliba e Dieng hanno ancora qualche occasione per pareggiare, ma è difficile immaginare che le squadre non se ne procureranno altrettante al ritorno.

Statistiche

Steve Mandanda alla 100ª presenza nelle competizioni UEFA per club

Steve Mandanda ha collezionato la 100ª presenza nelle competizioni UEFA per club, mentre Arkadiusz Milik è arrivato a quota 50

Dessers è l'attuale capocannoniere del torneo con 10 gol, due in più di Tammy Abraham della Roma

Il Feyenoord ha totalizzato otto vittorie e un pareggio nelle nove partite casalinghe europee di questa stagione; fra tutte le competizioni ha rimediato solo due sconfitte nelle ultime 16 gare (V12 P2 S2)

Il Feyenoord non ha mai perso nelle 11 partite precedenti di UEFA Conference League (dalla fase a gironi alla finale): V8 P3

Il Feyenoord ha segnato almeno due gol nelle ultime 10 gare di UEFA Conference League e almeno tre gol nelle ultime cinque

Nelle ultime 10 partite di UEFA Europa Conference League del Feyenoord sono stati segnati 43 gol in totale (una media di 4,3 a partita)

Il Marsiglia aveva vinto le sei partite precedenti di UEFA Conference League prima di stasera; ha subito la sua seconda sconfitta nelle 13 gare europee di questa stagione (V7 P4 S2)

Il Marsiglia ha sempre segnato nelle ultime 20 trasferte fra tutte le competizioni

Formazioni

Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til (Pedersen 89'), Aursnes, Orkun Kökçü (Hendriks 82'); Nelson (Linssen 65'), Dessers (Jahanbakhsh 82'), Sinisterra

Marseille: Mandanda; Rongier, Saliba (Lirola 85'), Ćaleta-Car (Harit 69'), Perea; Guendouzi, Kamara, Gerson; Bakambu (Gueye 46'), Payet, Dieng (Milik 85')