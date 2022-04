Anteprima semifinale Champions League, Villarreal - Liverpool: dove guardarla e probabili formazioni

Villarreal e Liverpool si affrontano nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League martedì 3 maggio.

Villarreal - Liverpool in breve Quando: martedì 3 maggio (21:00 CET)

Dove: Estadio de la Cerámica, Villarreal

Cosa: semifinale di ritorno di UEFA Champions League

Situazione: Liverpool in vantaggio per 2-0 dopo l'andata

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Villarreal - Liverpool in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Highlights: Liverpool - Villarreal 2-0

Liverpool ha dominato come al solito e poteva sparire dai radar già prima dell'intervallo, ma nel secondo tempo ha cambiato marcia e ha segnato due gol in tre minuti. Il vantaggio è arrivato grazie a un cross di Jordan Henderson deviato da Pervis Estupiñán nella propria porta, poi Sadio Mané si è avventato su un passaggio filtrante di Mohamed Salah e ha portato il risultato sul 2-0. Da lì in avanti, il Villarreal si è accontentato di limitare i danni.

Formazioni titolari all'andata

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin; Chukwueze, Lo Celso, Danjuma

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Luis Díaz

Probabili formazioni per il ritorno a seguire.

Abolita la regola dei gol in trasferta Se le squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite, non si tiene più conto del numero dei gol segnati in trasferta: si procede dunque ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Statistiche

Villarreal

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVPPV

Situazione attuale: 7° in Liga

Liverpool

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVPP 

Situazione attuale: 2° in Premier League, finale di FA Cup, vincitore Coppa di Lega

Il parere degli esperti

A seguire

Henderson: 'Il prossimo obiettivo è quello che conta'

Le parole degli allenatori

Unai Emery, allenatore Villarreal: "In difesa abbiamo resistito più che potevamo, in modo da avere qualche possibilità per il ritorno. Allo stadio della Cerámica sarà diverso, li metteremo più in difficoltà".

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "Fin qui tutto bene. Dobbiamo stare allerta e avere il morale giusto, per giocare il ritorno come l'andata. Siamo in vantaggio per 2-0 e va bene così, ma non siamo ancora qualificati".