Liverpool- Villarreal 2-0: Reds in controllo grazie a una ripresa super

Il Liverpool compie un passo importante verso la qualificazione alla terza finale di UEFA Champions League nelle ultime cinque stagioni grazie al 2-0 infitto al Villarreal ad Anfield nella semifinale di andata.

Momenti chiave 12' Il tiro-cross di Henderson colpisce il palo

42' Una poderosa conclusione di Thiago centra la traversa

53' Un cross di Henderson deviato da Estupiñán porta in vantaggio i Reds

55' Mané firma il raddoppio su splendido assist di Salah

La partita in breve: i Reds mettono la marcia alta dopo l'intervallo

Il Liverpool avrebbe potuto facilmente essere in vantaggio anche prima dell'intervallo, con Sadio Mané che ha sfiorato il gol di testa in una delle tante azioni d'attacco. Jordan Henderson ha colpito un palo con un tiro in diagonale e Mohamed Salah ha mancato due volte il bersaglio prima che un poderoso tiro di Thiago Alcântara centrasse una clamoroso traversa.



Il colpo di testa di Fabinho è valso l'1-0 a inizio ripresa ma il gol è stato annullato per un precedente fuorigioco di Virgil van Dijk, ma tre minuti dopo i padroni di casa sono passati in vantaggio quando il cross di Henderson è terminato in rete grazie a una deviazione di Pervis Estupiñán che ha reso vano il tentativo disperato di salvataggio di Gerónimo Rulli.



Il Liverpool ha minacciato di scatenarsi quando Mané ha sfruttato il bel passaggio filtrante di Salah prima di superare Rulli, ma il Villarreal è riuscito a tenere evitando di essere travolto.

PlayStation® Player of the Match: Thiago Alcântara (Liverpool)

"Thiago ha mostrato visione e precisione con la sua distribuzione di passaggi. Con il pallone tra i piedi è stato in grado di superare i suoi avversari e quando necessario ha effettuato tackle cruciali. Per 90 minuti, il campo è stato come il suo parco giochi".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Matthew Howarth, Liverpool reporter

Il Villarreal ha ottenuto quello che si era prefissato nel primo tempo: difendere di squadra, togliere ritmo e frustrare i giocatori di Jürgen Klopp. Ha funzionato a meraviglia fino a quando gli ospiti sono stati colpiti da un uno-due nelle fasi iniziali del secondo tempo, con il Liverpool saldamente al comando in vista della gara di ritorno in Spagna. Ci vorrà una sorprendente rimonta del Sottomarino Giallo per negare ai Reds la terza finale in cinque stagioni.

Graham Hunter, Villarreal reporter

Sarebbe sbagliato negare i meriti del Liverpool per il cinismo della sua prestazione e, in definitiva, della sua vittoria, ma qualsiasi osservatore esperto del Villarreal vi dirà che la squadra di Unai Emery non era se stessa. Poco tranquillo per quel poco di possesso palla avuto – traballante sotto pressione quando, a Torino e Monaco di Baviera, aveva brillato nel suo calcio con le spalle al muro – ha difettato anche di precisione e troppo spesso non è riuscito a stare dietro i corridori dei Reds. È necessario un intervento 'chirurgico' prima del ritorno.

Reazioni

A seguire

Rio Ferdinand, BT Sport "Questo è il miglior Liverpool che abbia mai visto, è implacabili. Il modo in cui pressa le squadre - l'energia, l'applicazione - ti siedi qui a guardare e ne sei semplicemente meravigliato".

Statistiche chiave

Mané ha raggiunto Didier Drogba (14 reti) come miglior cannoniere africano della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League.

Quattordici degli ultimi venti gol di Mané nella competizione sono arrivati dagli ottavi in poi.

Il Liverpool non ha mai perso ad Anfield nelle semifinali di Coppa dei Campioni, collezionando dieci vittorie e due pareggi nei loro 12 incontri (quattro reti subite).

Il gol del vantaggio dei Reds contro il Villarreal è stato il numero 250 della squadra da quando esiste la UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale)

Il Villarreal ha vinto soltanto una delle dieci partite in trasferta contro squadre inglesi nelle competizioni UEFA (una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte)

Il Sottomarino Giallo non è riuscito a effettuare una sola conclusione in porta.

Formazioni

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Gomez 81'), Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson (Keïta 72'), Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané (Diogo Jota 72'), Luis Díaz (Origi 81')

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Trigueros 72'); Lo Celso, Parejo (Aurier 72'), Capoue, Coquelin (Pedraza 57'); Chukwueze (Dia 72'), Danjuma (Paco Alcácer 86')