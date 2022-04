Júlio César ricrea le più grandi parate dell'Europa League

Júlio César se ne intende di portieri.

In una carriera di oltre 20 anni, il brasiliano ha collezionato più di 500 presenze tra club e nazionale, vinto la UEFA Champions League 2009/10 con l'Inter e giocato in altre squadre blasonate come Benfica e Flamengo.

Anche se il brasiliano ha 42 anni, UEFA.com ha scoperto che i suoi riflessi sono ancora pronti. In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, l'ex portiere cerca di emulare alcune delle più grandi parate nella storia della UEFA Europa League.

"Mi sono ritirato tre anni fa – ha commentato dopo aver completato il suo percorso a ostacoli –. Vi rendete conto?".

Esteban Alvarado (AZ) AFP via Getty Images

Esteban Alvarado (AZ - Anji 1-0, 2013/14)

Il portiere dell'AZ si tuffa all'indietro per mettere una mano sul colpo di testa di Aleksandr Bukharov, poi completa l'opera artigliando il pallone sulla linea: una doppia parata molto apprezzata da Júlio César, che nonostante la difficoltà è riuscito a emularla al secondo tentativo.

Sergio Romero contro il Midtjylland FrontzoneSport via Getty Images

Sergio Romero (Midtjylland - Man. United 2-1, 2015/16)

Júlio César definisce Sergio Romero "un grande portiere" ed è molto colpito dalla sua parata in tuffo sulla sinistra su un colpo di testa di Paul Onuachu, nonostante l'estremo difensore fosse spiazzato.

"Ha spinto molto sulle gambe e ha fatto un'ottima parata", commenta Júlio César, stupito anche dal successivo intervento dell'argentino. Dopo alcuni tentativi, l'ex portiere interista è riuscito a emularlo.

Alexander Walke Bongarts/Getty Images

Alexander Walke (Salzburg - Leipzig 1-0, 2018/19)

È difficile immaginare come Timo Werner, futuro attaccante del Chelsea, possa aver effettuato questo tiro dal limite dell'area con una tale dolcezza, rendendo ancora più strabiliante la parata a una mano di Walke sul primo palo. "Grande tiro, grande parata", commenta Júlio César.

Emulare lo splendido tiro di Werner non è stato facile, ma l'ex portiere dell'Inter è riuscito a mettere la mano sinistra al posto giusto.