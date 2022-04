Ritorno semifinali Women's Champions League: Wolfsburg - Barcellona e Paris Saint-Germain - Lyon

Le semifinali di UEFA Women's Champions League si concludono sabato con la sfida proibitiva del Wolfsburg contro il Barcellona, e quella ben più equilibrata tra Paris Saint-Germain e Lyon che si giocherà nella capitale francese.



UEFA.com passa in rassegna le due partite che porteranno alla finale del 21 maggio a Torino.

Il Wolfsburg alla ricerca dell'impresa impossibile

Highlights: Barcelona - Wolfsburg 5-1 

La vittoria per 5-1 del Barcellona contro il Wolfsburg di venerdì scorso davanti a un Camp Nou nuovamente da record pone le tedesche davanti a un'impresa quasi impossibile dato che solo quattro volte nella storia delle competizioni UEFA per club (qualificazioni escluse), un club ha ribaltato quattro gol di svantaggio nel ritorno.

Le due big di Francia pronte a scrivere un nuovo capitolo della loro rivalità

Highlights: Lyon - Paris 3-2 

Dopo la vittoria di misura del Lyon per 3-2 all'andata in casa, il Paris proverà a ribaltare la sconfitta affidandosi alla spinta del pubblico numeroso del Parc des Princes. All'andata le parigine sono passate subito in vantaggio all'OL Stadium con Marie-Antoinette Katoto, salvo farsi recuperare da un rigore di Wendie Renard (alla sua 100esima presenza in Europa) e superare grazie alla doppietta di Catarina Macario, prima del 3-2 definitivo di Paulina Dudek su rigore.

La sfida sarà sicuramente equilibrata come ha dimostrato l'andata, a differenza delle partite a livello nazionale che hanno visto trionfare 6-1 l'OL a novembre e il Paris 3-0 nella vittoria in Coppa di Francia di gennaio.