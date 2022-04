Anteprima andata semifinale Women's Champions League, Barcellona - Wolfsburg: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Il Barcellona il mese scorso ha scritto la storia con i suoi 91.553 spettatori per la sfida dei quarti di UEFA Women's Champions League contro il Real Madrid. Venerdì sera le campionesse in carica ospiteranno il Wolfsburg al Camp Nou con un altro sold-out per l'andata della semifinale.

Il Wolfsburg ha vinto i tre precedenti contro il Barcellona: 3-0 e 2-0 nei quarti di finale del 2013/14, e 1-0 nella semifinale in gara unica a San Sebastián nel 2020. Fino a due stagioni fa, il Barcellona era un'outsider del torneo, ma a distanza di 16 mesi tutto è cambiato.

I Blaugrana, dominanti da quando lo scorso maggio hanno vinto il loro primo titolo, hanno vinto tutte le otto partite di questa stagione con almeno due gol di scarto e adesso possono contare sulla calciatrice che ha deciso la semifinale del 2020 in favore del Wolfsburg: Fridolina Rolfö. In caso di vittoria sarebbero 40 su 40 i successi del Barcellona in gare ufficiali di questa stagione (45 considerando anche la passata stagione). Claudia Pina, Asisat Oshoala e Mariona Caldentey sono tutte tornate a disposizione dopo i relativi infortuni. Lieke Martens invece potrebbe dover aspettare il ritorno per scendere in campo.

Semifinale 2020: Wolfsburg - Barcellona 1-0 

Tuttavia, il Wolfsburg - che ha avuto un 2021 decisamente altalenante anche a causa di una lunga sfilza di infortuni - è ora in gran forma, soprattutto con una ritrovata Ewa Pajor tornata anche al gol. A riprova di questo, le due vittorie contro il Bayern München nelle ultime due partite: 6-0 il 3 aprile in campionato che è valso il +4 in classifica a tre partite dalla fine, e 3-1 in trasferta domenica che è valsa la qualificazione per l'ottava volta consecutiva in finale di Coppa di Germania. L'unica nota stonata è l'infortunio di Lena Oberdorf che dovrà saltare questa partita.

C'è anche una piccola sottotrama con le due principali contendenti nella corsa alla classifica marcatrici che si sfidano all'ultimo gol: Tabea Wassmuth del Wolfsburg è a nove gol, uno in più di Alexia Putellas del Barcellona.

Stato di forma

Barcellona

Ultime sei partite (la più recente per prima): VVVVVV

Ultima partita: Valencia - Barcellona 0-2, 16/04

Situazione attuale: vincitore Primera División, semifinale Copa de la Reina

Wolfsburg

Ultime sei partite: VVVVPV

Ultima partita: Bayern - Wolfsburg 1-3, 17/04 (semifinale Coppa di Germania)

Situazione attuale: 1° in Frauen Bundesliga, finale Coppa di Germania

Probabili formazioni

Barcellona: Paños; Marta Torrejón, Paredes, Mapi León, Rolfö; Bonmatí, Guijarro, Alexia; Graham Hansen, Hermoso, Pina

Wolfsburg: Schult; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Popp, Lattwein; Huth, Roord, Jónsdóttir; Wassmuth

Abolita la regola dei gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita nelle competizioni UEFA per club. Se la sfida è in pareggio dopo i 90 minuti del ritorno, allora si andrà ai supplementari e ai rigori se necessario.

