Andata semifinali UEFA Europa League: guida alle partite

Una finale di UEFA Europa League tutta tedesca è un'ipotesi da prendere in considerazione dato che in una semifinale il Leipzig affronterà in casa il Rangers mentre nell'altra l'Eintracht Frankfurt giocherà in trasferta contro il West Ham.

Andata semifinali Leipzig - Rangers

West Ham - Eintracht Frankfurt Le partite d'andata iniziano alle 21:00 CEST del 28 aprile; il ritorno sarà il 5 maggio.

Il Leipzig si affida al fattore casa per la sfida coi Rangers

Highlights: Atalanta - Leipzig 0-2 

Il Leipzig ha superato alcune big europee in questa fase a eliminazione diretta - prima la Real Sociedad e poi l'Atalanta dopo l'approdo agli ottavi - ma si è trovato a fare il grosso del lavoro in trasferta dopo aver pareggiato in casa entrambe le sfide.

La formazione tedesca giocherà l'andata della semifinale in casa con la speranza di ripetere l'unico precedente contro una formazione scozzese quando ha vinto 2-0 contro il Celtic nella fase a gironi 2018/19 di UEFA Europa League.

Senza l'infortunato Alfredo Morelos, i Rangers potrebbero sembrare meno pericolosi in avanti ma il tecnico Domenico Tedesco conosce bene la squadra di Giovanni van Bronckhorst: "Ha eliminato il Borussia Dortmund tra andata e ritorno, e basta questo a capire quanto sia forte".

Gli Hammers vogliono la coppa

Highlights: Lyon 0-3 West Ham

Il successo più celebre del West Ham in Europa è stato ai danni di una squadra tedesca quando la formazione londinese ha superato il 1860 München per 2-0 in finale di Coppa delle Coppe del 1965 a Wembley. In un'altra edizione ha battuto l'Eintracht nella semifinale 1975/76, vincendo 3-1 in casa e perdendo 2-1 a Francoforte prima di perdere con l'Anderlecht in finale.

Per aggiungere un secondo trofeo continentale in bacheca, gli Hammers potrebbero dover superare due formazioni di Bundesliga: prima il Frankfurt, e poi potenzialmente il Leipzig in finale. David Moyes invita la sua squadra a pensare in grande: "Non siamo favoriti ma voglio che i nostri giocatori credano di esserlo".

Il Frankfurt dal canto suo ha stupito tutta Europa con l'eliminazione del Barcellona ai quarti grazie alla vittoria per 3-2 al Camp Nou, anche se l'allenatore Oliver Glasner ha messo in guardia la sua squadra: "Servirà sangue freddo adesso". Come il West Ham, anche il Frankfurt ha battuto una tedesca quando ha vinto la sua unica coppa europea: il Borussia Mönchengladbach per i gol in trasferta nella finale di Coppa UEFA 1980.