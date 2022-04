Anteprima semifinale Europa League, West Ham - Frankfurt: dove guardarla e a che ora, probabili formazioni e ultime notizie

West Ham e Frankfurt si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Europa League giovedì 28 aprile.

West Ham - Frankfurt in breve Quando: giovedì 28 aprile (21:00 CET)

Dove: London Stadium, Londra

Cosa: semifinale di andata di UEFA Europa League (ritorno 5 maggio)

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta



Dove guardare West Ham - Frankfurt

Scopri dove guardare la partita di UEFA Europa League in TV.

Cosa devi sapere?

È la seconda volta che le squadre si affrontano in semifinale in una competizione UEFA. Il West Ham ha vinto la precedente e ha raggiunto la finale di Coppa delle Coppe 1976, che però ha perso.

Dopo 46 anni, gli Irons sono nuovamente in semifinale. Grazie a tre gol in 11 minuti, hanno vinto in casa del Lyon ai quarti, rimediando alla deludente gara di andata a Londra.

Vincitore dell'edizione 1979/80, il Francoforte ha zittito il Camp Nou segnando tre gol al ritorno dei quarti, il più bello dei quali con un tiro dalla distanza di Rafael Borré. La gara, però, è stata "un po' troppo emozionante verso la fine", secondo il tecnico Oliver Glasner, perché il Barcellona ha provato a rimontare e ci è quasi riuscito.

Formazioni titolari al ritorno dei quarti

West Ham: Areola; Coufal, Dawson, Diop, Johnson; Souček, Rice, Fornals; Bowen, Antonio, Lanzini

Frankfurt: Trapp; Touré, Hinteregger, N'Dicka; Knauff, Jakić, Rode, Kostić; Lindstrøm, Kamada; Borré

Abolita la regola dei gol in trasferta Se il risultato sarà in parità tra andata e ritorno, la partita andrà ai supplementari e, se necessario, ai rigori indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta.

Statistiche

West Ham

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente): PVSPVS

Situazione attuale: 7° in Premier League

Frankfurt

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente): SVSPPP

Situazione attuale: 10° in Bundesliga

Il parere degli esperti

A seguire.

Le parole degli allenatori

David Moyes, allenatore West Ham: "È bello per il West Ham essere qui. Per noi è un bel momento e siamo in semifinale di una competizione europea. Speriamo di poter continuare così. Sarà una grande opportunità, come lo sarà per l'Eintracht Frankfurt. Non sarà facile".

Altro a seguire.