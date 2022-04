In the Zone: analisi di Bayern-Villarreal 1-1

Il Villarreal ha raggiunto la sua seconda semifinale di UEFA Champions League, 16 anni dopo la prima, con una grande prova di disciplina e organizzazione nella gara di martedì contro il Bayern München.

Per l'allenatore Unai Emery è stato un altro fiore all'occhiello dopo la vittoria agli ottavi contro la Juventus, con i detentori della UEFA Europa League che ora sono a un passo dalla loro prima finale di Champions League. In questo articolo presentato da Fedex, gli osservatori tecnici UEFA analizzano un successo costruito su solide basi difensive.



Gol

Highlights: Bayern - Villarreal 1-1

1-0: Robert Lewandowski (52')

Il 13esimo e ultimo gol di Lewandowski in questa Champions League arriva dopo un passaggio sbagliato di Dani Parejo, messo sotto pressione in difesa. Kingsley Coman intercetta la palla e il Bayern cambia gioco alla velocità della luce. Leon Goretzka effettua un rapido passaggio in avanti per Thomas Müller, che serve Lewandowski; il polacco fa partire un rasoterra dal limite che colpisce il palo e si insacca.

1-1: Samu Chukwueze (88')

Rimediando all'errore sul gol del Bayern, Parejo dimostra un'ottima visione di gioco uscendo dal pressing e individuando Giovani Lo Celso, che porta palla a metà campo e serve Gerard Moreno alle spalle di Dayot Upamecano. Tenuto in gioco da Alphonso Davies, Moreno vede l'accorrente Chukwueze e lo serve con un diagonale sul palo lungo: il nigeriano raccoglie la palla e la schiaccia quanto basta per trafiggere Manuel Neuer. Si tratta dell'unico tiro in porta del Villarreal.

Moduli

Bayern

Il 3-2-4-1 del Bayern

Villarreal

Il 4-4-2 del Villarreal

La partita

La prestazione del Villarreal ha una chiara impronta di Emery in difesa e in attacco, compresa un'efficace trappola del fuorigioco. Come illustra il video, la squadra rimane arretrata e compatta in fase di non possesso palla, cercando di chiudere le corsie di passaggio centrali con ottimi movimenti. Un'altra caratteristica è il gioco di transizione: sia in difesa che, come si vede nella prima sequenza, nei contrattacchi in verticale o diagonale.

In difesa, Albiol è fondamentale con la sua leadership, la lettura del gioco e la capacità negli anticipi. Insieme a Jan Vertonghen del Benfica, è infatti il giocatore che effettua più disimpegni nelle partite di ritorno di questa settimana (13). Ma non è da solo: i prossimi nella lista sono Capoue (10) e Pau Torres (sette) e nessun'altra squadra di Champions League eguaglia il totale di 48 disimpegni della squadra di Emery.

Player of the Match: highlights e reazioni a caldo di Albiol

Secondo l'osservatore UEFA: "Emery merita grande elogi per aver preparato un piano gara ben definito e averlo trasmesso alla sua squadra. Ogni giocatore ha rispettato questo piano e sapeva esattamente cosa fare". Questo si rispecchia nelle ottime posizioni dei giocatori, che impediscono al Bayern di creare occasioni nette soprattutto nel primo tempo: pur totalizzando 24 tiri a fine partita, solo quattro inquadrano lo specchio.

Nel Bayern, ottima la prestazione di Coman: con la sua bravura negli uno contro uno, effettua nove tentativi di dribbling (il massimo nelle gare di questa settimana, con una percentuale di successo del 66,7%). Quando Coman rimane sulla fascia, Sané prova a farsi strada al centro, ma porta a termine solo quattro cross su sette: su uno di questi, Müller incorna a lato da posizione favorevole (71').

Il Bayern intensifica il pressing nella ripresa e trova il gol con Lewandowski dopo un intercetto di Coman. Successivamente, i campioni di Germania rischiano di più per segnare la rete della vittoria, ma la difesa alta lascia spazio ai contropiede avversari. Emery cerca di sfruttarli inserendo Chukwueze e Alfonso Pedraza all'84' dare velocità e la sua scelta viene ripagata dal gol dell'1-1.