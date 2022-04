Anteprima semifinale, Man. City - Real Madrid: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Manchester City e Real Madrid si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Champions League martedì 26 aprile.

Manchester City - Real Madrid in breve Quando: martedì 26 aprile (21:00 CET)

Dove: City of Manchester Stadium, Manchester

Cosa: semifinale di andata di UEFA Champions League (ritorno 4 maggio)

Cosa devi sapere?

Man. City - Real Madrid: i precedenti

Sconfitto in finale la scorsa stagione, il City cerca il riscatto, ma i 13 volte campioni d'Europa rappresentano un grosso ostacolo. Le squadre si sono affrontate in semifinale nel 2015/16: dopo uno 0-0 a Manchester, un autogol di Fernando al Santiago Bernabéu ha portato il Real Madrid in finale, vinta contro l'Atlético ai rigori. La squadra di Pep Guardiola si è presa una rivincita nel 2019/20 battendo le merengues per 2-1 in trasferta e in casa agli ottavi di finale, ma stavolta la posta in gioco è molto più alta.

Formazioni titolari al ritorno dei quarti

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Abolita la regola dei gol in trasferta Cambia la regola dal 2021/22: se le squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite, non si tiene più conto del numero dei gol segnati in trasferta. Si procede dunque ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Statistiche

Manchester City

Dagli ottavi di finale (tutte le competizioni, dalla più recente): PPVVVP

Situazione attuale: 1° in Premier League, semifinale di FA Cup

Real Madrid

Dagli ottavi di finale (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVSV 

Situazione attuale: 1° in Liga

Il parere degli esperti

A seguire

Le parole degli allenatori

Pep Guardiola, allenatore Manchester City: "È la terza volta nella nostra storia che arriviamo in semifinale. L'Atlético Madrid ha giocato bene nel secondo tempo [del ritorno dei quarti], ma in semifinale ci siamo noi e per il nostro club è un risultato incredibile. Se giochiamo come nel secondo tempo non abbiamo possibilità [contro il Real Madrid]. Se giochiamo come all'andata e in alcune parti del primo tempo [contro l'Atlético], possiamo competere... ma ci saranno momenti in cui dovremo soffrire".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "[Eduardo Camavinga] può giocare dall'inizio, ma è chiaro che quando entra dà energia alla squadra. Quando l'intensità cala, se hai Camavinga, Rodrygo e Valverde freschi, puoi cambiare la partita".