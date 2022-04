Lega B di Nations League: partite, date, orari e come funziona

La Lega B inizia giovedì 2 giugno con Norvegia e Svezia pronte alle rispettive trasferte contro Serbia e Slovenia nel Gruppo 4.

La Repubblica d'Irlanda inizia il Gruppo 1 contro l'Armenia sabato 4 giugno, mentre la Finlandia ospita la Bosnia ed Erzegovina prima della sfida tra Montenegro e Romania nel Gruppo 3.

Partite della prima giornata

*20:45 CEST se non indicato diversamente

Giovedì 2 giugno

B2 Albania - Russia (sospesa fino a nuovo avviso)

B2 Israele - Islanda

B4 Serbia - Norvegia

B4 Slovenia - Svezia

Sabato 4 giugno

B1 Repubblica d'Irlanda - Ucraina

B3 Finlandia - Bosnia ed Erzegovina (18:00)

B3 Montenegro - Romania

Mercoledì 21 settembre

B1 Scozia - Ucraina (da conf.)

Come funziona la Lega B della UEFA Nations League 2022/23

La Lega B è composta da 16 squadre che sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro. Ogni squadra affronterà le avversarie del proprio girone in casa e in trasferta tra giugno e settembre 2022. Le vincitrici dei gironi verranno promosse nella Lega A per l'edizione 2024/25, mentre le quarte retrocederanno in Lega C.

I gironi della Lega B

B1: Ucraina, Scozia, Repubblica d'Irlanda, Armenia

B2: Islanda, Russia (sospesa fino a nuovo avviso), Israele, Albania

B3: Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Romania, Montenegro

B4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia

Calendario Lega B

GIORNATA 2

Domenica 5 giugno

B4 Serbia - Slovenia

B4 Svezia - Norvegia

Lunedì 6 giugno

B2 Islanda - Albania

B2 Israele - Russia (sospesa fino a nuovo avviso)

Martedì 7 giugno

B3 Finlandia - Montenegro (18:00)

B3 Bosnia ed Erzegovina - Romania

Mercoledì 8 giugno

B1 Scozia - Armenia (da conf.)

B1 Repubblica d'Irlanda - Ucraina

GIORNATA 3

Giovedì 9 giugno

B4 Norvegia - Slovenia

B4 Svezia - Serbia

Venerdì 10 giugno

B2 Albania - Israele

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Islanda

Sabato 11 giugno

B1 Repubblica d'Irlanda - Scozia (18:00)

B1 Ucraina - Armenia

B3 Montenegro - Bosnia ed Erzegovina (15:00)

B3 Romania - Finlandia

GIORNATA 4

Domenica 12 giugno

B4 Norvegia - Svezia (18:00)

B4 Slovenia - Serbia

Lunedì 13 giugno

B2 Islanda - Israele

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Albania

Martedì 14 giugno

B1 Armenia - Scozia (18:00)

B1 Ucraina - Repubblica d'Irlanda

B3 Bosnia-Erzegovina - Finlandia

B3 Romania - Montenegro

GIORNATA 5

Venerdì 23 settembre

B3 Bosnia-Erzegovina - Montenegro

B3 Finlandia - Romania

Sabato 24 settembre

B1 Armenia - Ucraina (da conf.)

B1 Scozia - Repubblica d'Irlanda

B2 Islanda - Russia (sospesa fino a nuovo avviso, 15:00)

B2 Israele - Albania

B4 Slovenia - Norvegia (18:00)

B4 Serbia - Svezia

GIORNATA 6

Lunedì 26 settembre

B3 Montenegro - Finlandia

B3 Romania - Bosnia ed Erzegovina

Martedì 27 settembre

B1 Repubblica d'Irlanda - Armenia (da conf.)

B1 Ucraina - Scozia

B2 Albania - Islanda

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Israele

B4 Norvegia - Serbia

B4 Svezia - Slovenia