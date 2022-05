Calendario e risultati Europei femminili U17 del 2022: Germania in finale contro Olanda o Spagna

La Germania batte la Francia per 1-0 a Zenica e raggiunge la finale del Campionato Europeo UEFA Under 17 Femminili per la nona volta. La sua avversaria sarà la vincente tra Olanda e Spagna, che si affrontano stasera a Sarajevo.

Highlights: Olanda - Danimarca 1-1

Le due squadre che raggiungeranno la finale di domenica a Sarajevo otterranno anche la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile, in programma dall'11 al 30 ottobre in India, insieme alla vincitrice dello spareggio tra le due semifinaliste sconfitte.

Per la prima volta, la Bosnia-Erzegovina ha preso parte a una fase finale UEFA in qualità di organizzatrice.

Gli stadi

Stadium Grbavica, Sarajevo (Gruppo A, semifinale e finale)

Stadium TC FFBIH, Zenica (Gruppo A, semifinale, spareggio Mondiale)

Stadium Pecara, Široki Brijeg (Gruppo B)

Gradski Stadium Mostar, Mostar (Gruppo B)

Highlights: Spagna - Francia 3-0

Orari d'inizio CET

Finale:

Domenica 15 maggio

Germania - Vincente SF2 (20:00, Sarajevo)

Spareggio di qualificazione al Mondiale FIFA U17:

Domenica 15 maggio

Francia - Perdente SF2 (14:00, Zenica)

Semifinali:

Giovedì 12 maggio

SF1: Germania - Francia 1-0

SF2: Spagna - Olanda (20:00, Sarajevo)

Fase a gironi:

Lunedì 9 maggio

Gruppo A: Germania - Bosnia-Erzegovina 2-0 (Sarajevo)

Gruppo A: Olanda - Danimarca 1-1 (Zenica)

Gruppo B: Spagna - Francia 3-0 (Široki Brijeg)

Gruppo B: Finlandia - Norvegia 2-1 (Mostar)

Highlights: Germania - Bosnia ed Erzegovina 2-0

Venerdì 6 maggio

Gruppo A: Bosnia-Erzegovina - Danimarca 0-6

Gruppo B: Spagna - Finlandia 4-0

Gruppo A: Germania - Olanda 2-0

Gruppo B: Francia - Norvegia 1-0

Martedì 3 maggio

Gruppo A: Danimarca - Germania 0-2

Gruppo B: Francia - Finlandia 2-0

Gruppo A: Bosnia-Erzegovina - Olanda 0-8

Gruppo B: Norvegia - Spagna 0-4